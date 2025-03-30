Чемпионом мира по фигурному катанию стал Илья Малинин, у Селевко – 19-е место

Эстонию на этом чемпионате мира в мужском одиночном катании представлял Михаил Селевко, вошедший на чемпионате Европы в топ-10 сильнейших фигуристов (7 место).

На чемпионате мира за короткую программу он набрал 77,50 балла и занял 19 место, квалифицировавшись в произвольную.

Его произвольный прокат начался так же, как и короткая программа, – с ошибками. Если в короткой он упал только на четверном тулупе, то теперь с самого начала допустил ряд промахов: вместо тройного риттбергера исполнил двойной, затем упал на каскаде с четверным тулупом, заменил запланированный четверной сальхов на двойной и в последнем каскаде вместо тройного сальхова также сделал двойной.

К сожалению, произвольную наш фигурист не сумел откатать чисто, видимо, сказалось напряжение. По итогам произвольной младший из братьев Селевко набрал 140,52 балла и заняла 21-е место.

«Конечно, я совсем не доволен. В начале программы допустил столько грубых ошибок, после этого кататься было очень тяжело, – сказал Михаил Селевко в интервью ERR после выступления. – Первый прыжок – тройной риттбергер – я не смог сделать. Думаю, это самый простой прыжок в моей программе. Не знаю, что произошло».

По итогам обоих прокатов Михаил Селевко набрал 218.02 балла и занял 19 место.