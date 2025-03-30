Чемпионом мира по фигурному катанию стал Илья Малинин, у Селевко – 21-е место

Эстонию на этом чемпионате мира в мужском одиночном катании представлял Михаил Селевко, вошедший на чемпионате Европы в топ-10 сильнейших фигуристов (7 место).

На чемпионате мира за произвольную программу он набрал 77,50 балла и занял 19 место, квалифицировавшись в произвольную.

К сожалению, произвольную наш фигурист не сумел откатать чисто, видимо, сказалось напряжение. По итогам произвольной младший из братьев Селевко набрал 67,66 балла.

По итогам обоих прокатов его результат – 140,52 балла и итоговое 21-е место.