Американец Илья Малинин стал победителем чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Бостоне (США). Второе место у представителя Казахстана Михаила Шайдорова, на третьем – Юма Кагияма (Япония).
Чемпионом мира по фигурному катанию стал Илья Малинин, у Селевко – 21-е место
Эстонию на этом чемпионате мира в мужском одиночном катании представлял Михаил Селевко, вошедший на чемпионате Европы в топ-10 сильнейших фигуристов (7 место).
На чемпионате мира за произвольную программу он набрал 77,50 балла и занял 19 место, квалифицировавшись в произвольную.
К сожалению, произвольную наш фигурист не сумел откатать чисто, видимо, сказалось напряжение. По итогам произвольной младший из братьев Селевко набрал 67,66 балла.
По итогам обоих прокатов его результат – 140,52 балла и итоговое 21-е место.