Суббота на дорогах Эстонии: четыре тяжелых ДТП, десятки пьяных водителей, пострадавшие пассажирки автобуса и трамвая

В субботу, 29 марта, в 12:25 на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Ваарика в поселке Арукюла в Харьюмаа произошло 17-летний молодой человек, ехавший на велосипеде и державший в руке баскетбольный мяч, не справился с управлением и упал. Велосипедист был доставлен в больницу.

В 13:29 на перекрестке улиц Лаэва и Уус-Сауга в Пярну 48-летний мужчина, управлявший автобусом Mercedes-Benz Evorus, резко затормозил, и в автобусе упала 76-летняя пассажирка. Пострадавшая была доставлена в больницу.

В 14:33 на остановке общественного транспорта «Суур Раннавярав» в Таллинне 85-летняя пассажирка упала в трамвае, которым управляла 61-летняя женщина. Пассажирка была доставлена в больницу.

В 18:26 в деревне Отепя в волости Отепя в Валгамаа автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 34-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi Q7, которым управлял 55-летний мужчина. Медики скорой помощи оказали на месте первую помощь водителю автомобиля Škoda и 75-летней пассажирке автомобиля Audi.

Также за сутки на дорогах Эстонии полицией от вождения были отстранены 36 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.