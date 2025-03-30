Алавит, друз, христианка. Кто вошел в первое после падения режима Асада правительство Сирии

«Мы являемся свидетелями зарождения нового этапа в нашем национальном пути, и формирование нового правительства сегодня является декларацией нашей общей воли к построению нового государства», — цитирует государственное информагентство САНА выступление аш-Шараа на церемонии объявления состава правительства.

Отдельной должности премьер-министра в сирийском правительстве не предусмотрено. Исполнительную власть будет возглавлять президент.

Бывший лидер повстанцев, участвовавших в свержении режима Башара Асада в конце 2024 года, аш-Шараа стал временным президентом Сирии в январе 2025 года. Он пообещал сформировать инклюзивное переходное правительство, которое будет «честно управлять страной» с учетом интересов всех без исключения сирийцев и соблюдать права женщин и этических меньшинств.

Затем, как обещал новый лидер Сирии, в стране должны быть проведены, как он их назвал, свободные и справедливые выборы. Этот переходный период, заявил тогда аш-Шараа, может занять четыре года.

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В состав нового расширенного кабинета вошли 23 министра, среди них есть алавиты, друзы и христиане, отмечает Reuters.

Представители еще одного меньшинства - курдов - в правительстве не представлены.

Алавитское меньшинство представляет в новом правительстве Яруб Бадр, назначенный министром транспорта. Представители этого религиозного направления, которое считается ответвлением шиитского ислама, составляют около 10% населения Сирии (большинство жителей страны - мусульмане-сунниты). К нему же принадлежит и семья Асадов, которые правили Сирией больше полувека.