На вопрос, какой сигнал покупка Гренландии отправила бы России и миру, Трамп ответил: «Я об этом не думаю. Меня это не волнует».

Мировой лидер по производству ледоколов

Финляндия является мировым лидером по производству ледоколов: около 80 процентов этих судов спроектированы финскими компаниями, а около 60 процентов построены на финских верфях. В ноябре администрация бывшего президента США Джо Байдена, Канада и Финляндия подписали соглашение Icebreaker Collaboration Effort для совместной разработки арктических и полярных ледоколов путем обмена знаниями, информацией и ресурсами.

США намерены нарастить ледокольный флот для противостояния России в Арктике, заявил в январе советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц. Он напомнил, что Россия обладает более чем 60 ледоколами, включая атомные, тогда как у США их всего два, и один недавно вышел из строя. «У нас их два, и один недавно сгорел», - сказал Уолц, отметив, что Китай тоже активно строит ледоколы и расширяет свое присутствие в регионе.

В настоящее время единственный действующий ледокол США - Polar Star, построенный в 1976 году. Второй ледокол Polar Sea не используется с 2010 года из-за поломки двигателя. Третий ледокол Healy, введенный в эксплуатацию в 1999 году, в 2020 году получил серьезные повреждения из-за пожара и был отправлен на ремонт.