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Молодежь не голосует: государство ищет свежие решения

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Выборы (иллюстративное фото).
Выборы (иллюстративное фото). Фото: Sander Ilvest

Министерство образования и науки объявило конкурс для организаций, работающих с молодежью, чтобы поддержать участие молодых людей в выборах и укрепить школьную демократию.

В рамках проекта будут распределены субсидии на общую сумму 160 000 евро.

Молодым людям предложат различные практические мероприятия, цель которых - расширить знания о том, как функционирует демократическое общество, и усилить роль молодежи в общественных дискуссиях.

Как отметила руководитель департамента молодежной и талантливой политики Министерства образования и науки Хейли Гриффит, на прошлых местных выборах активность среди молодых избирателей была низкой - проголосовали лишь 40 процентов гимназистов.

По ее словам, необходимо приложить совместные усилия, чтобы привлечь молодежь к выборам, которые состоятся уже осенью.

«Крайне важно поддержать молодых людей, чтобы они понимали, как принимать решения в общественных процессах, включая выборы, и хотели участвовать в них. Учитывая, что доля молодежи в обществе сокращается, особенно важно, чтобы их голос был услышан», - пояснила Гриффит.

Согласно международному исследованию гражданского образования ICCS, проведенному в 2022 году, в котором оценивалась готовность восьмиклассников из разных стран участвовать в жизни общества, эстонские ученики, несмотря на высокий уровень знаний, демонстрируют низкую активность на выборах.

Задачи, которые будут реализованы в рамках конкурса, направлены на повышение осведомленности молодежи о выборах и стимуляцию участия - как в этом году, так и в будущем.

Нужны свежие идеи

Подать заявку на получение поддержки могут неправительственные организации и учреждения, работающие с молодежью.

В качестве мероприятий могут быть предложены, например, дебаты и практические инсценировки, информационные кампании, встречи с кандидатами, анализ избирательных программ или развитие компетенций, необходимых для осознанного выбора.

Организаторов поощряют мыслить инновационно и пробовать новые подходы, которые ранее не применялись для повышения электоральной активности.

Проекты должны быть реализованы минимум в трех уездах с привлечением как формальных, так и неформальных образовательных учреждений - молодежных центров, школ по интересам и т.д.

Молодые люди должны быть активно вовлечены не только как участники, но и как организаторы мероприятий, именно тогда эффект будет максимальным.

Реализовывать поддержанные проекты можно до конца 2025 года.

Подать заявку можно через Информационную систему обработки ходатайств. Конкурс открыт до 13 апреля.

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