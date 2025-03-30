Техника бессильна: подъем американской бронемашины из болота приостановлен

Хроника трагедии в Пабраде

Во вторник на полигоне Пабраде в Швенчёнском районе Литвы пропали четыре американских солдата вместе с гусеничной эвакуационной машиной M88 Hercules во время плановых учений.

Генсек НАТО Марк Рютте предположил, что солдаты погибли, но Минобороны Литвы опровергло это, заявив, что пока тела не найдены - бойцы числятся пропавшими без вести.

К поискам подключены военные, спасатели и пожарные.

В четверг местоположение утонувшей машины было установлено: она покоится на глубине около пяти метров на дне одного из расположенных на полигоне болот.

Началось расследование, которое ведут совместно литовская прокуратура, а также военная полиция Литвы и США.

Сразу же стартовали работы по откачке воды, укреплению поверхности и созданию грязевых бассейнов. Постоянно подтягивается тяжелая техника.

В субботу вечером американские водолазы впервые попытались прикрепить тросы к бронемашине, чтобы вытащить ее, но неудачно. Одновременно с этим продолжается поиск тел, если солдатам удалось покинуть машину.

Полигон Пабраде - крупнейший в Литве, его активно используют как местные вооруженные силы, так и НАТО под руководством Германии, а также два батальона армии США.

LRT продолжает в оперативном режиме освещать ход спасательной операции.