В Литве приостановлены работы по извлечению утонувшей в болоте бронемашины, однако поиски тел американских военнослужащих продолжаются.
Техника бессильна: подъем американской бронемашины из болота приостановлен
Попытки извлечь утонувшую на литовском полигоне Пабраде бронемашину временно прекращены, но поиски тел погибших бойцов продолжаются при участии спасателей - в трясине и жидкой грязи.
Вчера вечером американские водолазы впервые спустились под воду, однако добраться до утонувшей машины им не удалось.
По данным литовской телерадиовещательной компании LRT, в настоящее время спасательные работы осложняет не только многометровый слой ила, но и обвалившийся грунт.
#WeWillNotRest https://t.co/Ral2LKzSOX— Dovilė Šakalienė (@DSakaliene) March 29, 2025
По предварительным оценкам, над машиной находится от четырех до пяти метров плотной болотной жижи.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене подтвердила LRT, что операция по подъему бронемашины приостановлена.
«Поиск солдат - один из важнейших приоритетов», - подчеркнула министр.
Военные, комментируя ситуацию журналистам на месте происшествия, пояснили, что бронемашину M88 пока невозможно достать, поскольку слой ила слишком плотный.
Ночью откачивали воду, затем началась транспортировка ила. Местность расчищают, созданы специальные грязевые бассейны. Ожидается прибытие дополнительной техники.
По словам Шакалене, «природа яростно сопротивляется» спасателям. На место доставят еще один экскаватор с длинной стрелой, возможно, потребуется и третий.
As we continue searching for the missing #US soldiers, the hearts of all Lithuanians beat as one. But even in the darkest moments, our faith holds strong. 21 years ago we made decision to join NATO and today, I see our troops, rescuers, and workers side by side with US soldiers… pic.twitter.com/K4NA9v3ckW— Dovilė Šakalienė (@DSakaliene) March 29, 2025
Хроника трагедии в Пабраде
Во вторник на полигоне Пабраде в Швенчёнском районе Литвы пропали четыре американских солдата вместе с гусеничной эвакуационной машиной M88 Hercules во время плановых учений.
Генсек НАТО Марк Рютте предположил, что солдаты погибли, но Минобороны Литвы опровергло это, заявив, что пока тела не найдены - бойцы числятся пропавшими без вести.
К поискам подключены военные, спасатели и пожарные.
В четверг местоположение утонувшей машины было установлено: она покоится на глубине около пяти метров на дне одного из расположенных на полигоне болот.
Началось расследование, которое ведут совместно литовская прокуратура, а также военная полиция Литвы и США.
Сразу же стартовали работы по откачке воды, укреплению поверхности и созданию грязевых бассейнов. Постоянно подтягивается тяжелая техника.
В субботу вечером американские водолазы впервые попытались прикрепить тросы к бронемашине, чтобы вытащить ее, но неудачно. Одновременно с этим продолжается поиск тел, если солдатам удалось покинуть машину.
Полигон Пабраде - крупнейший в Литве, его активно используют как местные вооруженные силы, так и НАТО под руководством Германии, а также два батальона армии США.
LRT продолжает в оперативном режиме освещать ход спасательной операции.