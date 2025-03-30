Морские пехотинцы США впервые начали подводные поиски вечером в субботу, однако тогда добраться до затонувшей бронемашины на полигоне Пабраде не удалось.

Как рассказала министр обороны Литвы Довиле Шакалене, в течение воскресного дня водолазам также не удалось достичь затонувшей техники.

Лишь к вечеру воскресенья поисковая операция принесла первые результаты: водолазы смогли обнаружить объект, к которому удалось закрепить трос. Об этом сообщила представитель литовских вооруженных сил Индре Пилкаускайте в комментарии LRT.

«Сегодня водолазы вновь спустились под воду. Им удалось добраться до бронемашины, и в данный момент идет процесс закрепления тросов», - передал с места событий журналист LRT Миндаугас Аушра.

Начальник штаба обороны Литвы генерал-лейтенант Ремигиюс Балтренас сообщил в интервью LRT, что на закрепление первого стального троса ушло около четырех часов. Сейчас специалисты пытаются зацепить второй трос - этот процесс может занять столько же времени. По словам Балтренаса, установка троса стала важным шагом, за которым должно последовать извлечение бронемашины из воды.

Утром литовский национальный вещатель LRT сообщил, что работу тяжелой техники на месте происшествия серьезно затрудняют илистое дно, в которое ушел бронетранспортер, а также осевший и размягченный грунт.

По предварительным оценкам, над машиной находится от четырех до пяти метров плотной болотной жижи.