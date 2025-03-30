Сегодня южные соседи продолжили операцию по поиску пропавших американских военнослужащих. В воскресенье вечером водолазам удалось добраться до транспортного средства и закрепить на нем трос, поиски тел погибших солдат продолжаются.
Морские пехотинцы США впервые начали подводные поиски вечером в субботу, однако тогда добраться до затонувшей бронемашины на полигоне Пабраде не удалось.
Как рассказала министр обороны Литвы Довиле Шакалене, в течение воскресного дня водолазам также не удалось достичь затонувшей техники.
Лишь к вечеру воскресенья поисковая операция принесла первые результаты: водолазы смогли обнаружить объект, к которому удалось закрепить трос. Об этом сообщила представитель литовских вооруженных сил Индре Пилкаускайте в комментарии LRT.
«Сегодня водолазы вновь спустились под воду. Им удалось добраться до бронемашины, и в данный момент идет процесс закрепления тросов», - передал с места событий журналист LRT Миндаугас Аушра.
Начальник штаба обороны Литвы генерал-лейтенант Ремигиюс Балтренас сообщил в интервью LRT, что на закрепление первого стального троса ушло около четырех часов. Сейчас специалисты пытаются зацепить второй трос - этот процесс может занять столько же времени. По словам Балтренаса, установка троса стала важным шагом, за которым должно последовать извлечение бронемашины из воды.
Утром литовский национальный вещатель LRT сообщил, что работу тяжелой техники на месте происшествия серьезно затрудняют илистое дно, в которое ушел бронетранспортер, а также осевший и размягченный грунт.
#WeWillNotRest https://t.co/Ral2LKzSOX— Dovilė Šakalienė (@DSakaliene) March 29, 2025
По предварительным оценкам, над машиной находится от четырех до пяти метров плотной болотной жижи.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене подтвердила LRT, что операция по подъему бронемашины приостановлена.
«Поиск солдат - один из важнейших приоритетов», - подчеркнула министр.
Военные, комментируя ситуацию журналистам на месте происшествия, пояснили, что бронемашину M88 пока невозможно достать, поскольку слой ила слишком плотный.
Ночью откачивали воду, затем началась транспортировка ила. Местность расчищают, созданы специальные грязевые бассейны. Ожидается прибытие дополнительной техники.
По словам Шакалене, «природа яростно сопротивляется» спасателям. На место доставят еще один экскаватор с длинной стрелой, возможно, потребуется и третий.
As we continue searching for the missing #US soldiers, the hearts of all Lithuanians beat as one. But even in the darkest moments, our faith holds strong. 21 years ago we made decision to join NATO and today, I see our troops, rescuers, and workers side by side with US soldiers… pic.twitter.com/K4NA9v3ckW— Dovilė Šakalienė (@DSakaliene) March 29, 2025
Хроника трагедии в Пабраде
Во вторник на полигоне Пабраде в Швенчёнском районе Литвы пропали четыре американских солдата вместе с гусеничной эвакуационной машиной M88 Hercules во время плановых учений.
Генсек НАТО Марк Рютте предположил, что солдаты погибли, но Минобороны Литвы опровергло это, заявив, что пока тела не найдены - бойцы числятся пропавшими без вести.
К поискам подключены военные, спасатели и пожарные.
В четверг местоположение утонувшей машины было установлено: она покоится на глубине около пяти метров на дне одного из расположенных на полигоне болот.
Началось расследование, которое ведут совместно литовская прокуратура, а также военная полиция Литвы и США.
Сразу же стартовали работы по откачке воды, укреплению поверхности и созданию грязевых бассейнов. Постоянно подтягивается тяжелая техника.
В субботу вечером американские водолазы впервые попытались прикрепить тросы к бронемашине, чтобы вытащить ее, но неудачно. Одновременно с этим продолжается поиск тел, если солдатам удалось покинуть машину.
Полигон Пабраде - крупнейший в Литве, его активно используют как местные вооруженные силы, так и НАТО под руководством Германии, а также два батальона армии США.
LRT продолжает в оперативном режиме освещать ход спасательной операции.