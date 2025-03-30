Министры обороны предупреждают: в случае прекращения огня в Украине угроза для стран Балтии увеличится

«Мы все понимаем, что, когда война в Украине будет остановлена, Россия очень быстро перераспределит свои силы, - сказал изданию министр обороны Эстонии Ханно Певкур. - Это также означает, что уровень угрозы значительно и очень быстро возрастет».

Его литовский коллега Довиле Шакалене сделала аналогичные замечания во время своего визита в Великобританию в начале недели, отмечает FT.

«Давайте не будем питать никаких иллюзий. Давайте не будем лгать себе, что Россия закончит после Украины, - сказала Шакалене. - Россия воспользуется этим временем после прекращения огня, чтобы усилить свои военные возможности. У них уже есть огромная, обученная на поле боя армия, которая станет еще больше».

Администрация Дональда Трампа ведет переговоры с Россией и Украиной, но прекращение огня все еще рассматривается как нечто далекое, напоминает издание.

Певкур сказал, что из 600 000 российских военные, которые в настоящее время находятся в Украине, 300 000, вероятно, будут передислоцированы: «Эти люди не вернутся в разные части России, чтобы собирать кукурузу или делать что-то еще, потому что зарплата, которую они получают в армии, примерно в пять-десять раз больше, чем они могли бы получать в своем родном городе».

Страны Балтии особенно обеспокоены крупномасштабными военными учениями «Запад», которые пройдут этой осенью недалеко от их границ в России и Беларуси. Учения проводятся каждые четыре года и имитируют конфликт со странами НАТО.

Оба министра также предостерегли от передислокации войск НАТО из своих стран. В настоящее время Литву защищает немецкая бригада, Латвию - многонациональные силы во главе с Канадой, Эстонию - британская бригада.