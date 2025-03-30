Агентство Associated Press опубликовало накануне аналитическую заметку, в которой утверждается: российское командование концентрирует резервы для нового наступления, которое может продлиться до конца 2025 года, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Кремль готовит новое наступление, планируя войну на годы вперед
Похожие оценки в последние недели высказывали и украинские военные аналитики.
Отдельные источники указывают на возможность переброски российских войск из-под Курска в Донбасс для усиления давления, тогда как другие считают, что наступление продолжится с территории Курской области прямо на украинскую Сумскую область – как это уже было в феврале 2022 года.
Подобные колонки можно было бы публиковать каждую неделю – и они редко бы оказывались неверными.
Президент России постоянно требует от армии агрессивных действий и захвата новых территорий. Командование ВС РФ регулярно бросает в бой все имеющиеся силы, чтобы не сбавлять темп наступления.
Подтверждено: все подготовленные резервы направляются на фронт. Тактически войска могут перебрасываться с одного направления на другое для создания локального превосходства, но самих солдат от этого больше не становится.
Можно с уверенностью утверждать, что российский государственный аппарат рутинно планирует бюджет на продолжение войны как минимум на три-четыре года вперед – до тех пор, пока не поступит политическое распоряжение прекратить боевые действия.
Но наличие таких планов не означает, что все ресурсы есть в наличии, и что существует детальный сценарий для будущих лет. Пока ситуация на фронте и международное давление позволяют вести войну – она будет продолжаться.
Примечательно, что слухи о «гигантских резервах» российской армии как нельзя лучше подходят риторике переговорщиков со стороны РФ.
Тем временем Россия продолжает активные удары дронами. Президент Украины заявил, что ждет реакции от США и Европы.
Напомним, администрация Байдена ранее обещала жесткий ответ в случае атак по энергетической инфраструктуре. Но очевидно, что в реальности ни одно соглашение о сдерживании войны не работает.
Обстановка на фронте
Прошлой ночью армия РФ атаковала Харьков иранскими дронами. Одной из целей стала военная больница. По последним данным, двое погибших и 27 раненых.
Общая активность атак России на фронте сохраняется на уровне предыдущих дней. Основное направление – район города Покровск.
На направлениях Курск/Сумы/Белгород зафиксирован рост количества атак. Помимо давления на позиции ВСУ в Курской области, предприняты попытки проникновения в Сумскую область.
По данным украинского командования, речь идет о действиях небольших диверсионных групп, которые не смогли закрепиться на украинской территории. Позиции ВСУ в районе Белгородской области остаются под контролем.
На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои.
На Купянском и Лиманском направлениях активные атаки РФ не дали ощутимых результатов. В районе Северска также идут позиционные бои.
Вчера вновь активизировалось наступление России в районе Часова Яра под Бахмутом.
Тяжелые бои продолжаются в городе Торецк. Линия фронта остается без значительных изменений.
На Покровском направлении атаки РФ очень интенсивны, но существенного продвижения добиться не удалось. ВСУ проводят контратаки, стороны местами улучшают свои позиции.
Юго-западнее Донецка также идут ожесточенные бои, но общий характер линии фронта не изменился.
На южном фронте наиболее ожесточенные бои идут у города Гуляйполе. На других участках фиксируются лишь отдельные стычки.