Райнер Сакс Кремль готовит новое наступление, планируя войну на годы вперед

Похожие оценки в последние недели высказывали и украинские военные аналитики.

Отдельные источники указывают на возможность переброски российских войск из-под Курска в Донбасс для усиления давления, тогда как другие считают, что наступление продолжится с территории Курской области прямо на украинскую Сумскую область – как это уже было в феврале 2022 года.

Подобные колонки можно было бы публиковать каждую неделю – и они редко бы оказывались неверными.

Президент России постоянно требует от армии агрессивных действий и захвата новых территорий. Командование ВС РФ регулярно бросает в бой все имеющиеся силы, чтобы не сбавлять темп наступления.

Подтверждено: все подготовленные резервы направляются на фронт. Тактически войска могут перебрасываться с одного направления на другое для создания локального превосходства, но самих солдат от этого больше не становится.

Можно с уверенностью утверждать, что российский государственный аппарат рутинно планирует бюджет на продолжение войны как минимум на три-четыре года вперед – до тех пор, пока не поступит политическое распоряжение прекратить боевые действия.

Но наличие таких планов не означает, что все ресурсы есть в наличии, и что существует детальный сценарий для будущих лет. Пока ситуация на фронте и международное давление позволяют вести войну – она будет продолжаться.

Примечательно, что слухи о «гигантских резервах» российской армии как нельзя лучше подходят риторике переговорщиков со стороны РФ.