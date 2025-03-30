«Утонули в бумагах»: малый бизнес просит освободить от абсурдных требований

Эстонская ассоциация малых и средних предприятий (EVEA) обратилась в Министерство экономики и коммуникаций с предложением пересмотреть Закон о гигиене и безопасности труда (TTOS), чтобы снизить бюрократическую нагрузку и упростить ведение бизнеса.

«Для малых предприятий действуют необоснованные требования, которые не учитывают реальную организацию труда и фактические риски в рабочей среде. В результате государство необоснованно увеличило административную нагрузку как на предпринимателей, так и на госструктуры, что серьезно тормозит развитие бизнеса», – заявила президент EVEA Илле Накурт-Мурумаа в письме министерству.