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«Утонули в бумагах»: малый бизнес просит освободить от абсурдных требований

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Ассоциация малых и средних предприятий требует внести изменения в Закон о гигиене и безопасности труда. По словам представителей организации, в своей нынешней редакции он душит микрофирмы и мешает работать.

Эстонская ассоциация малых и средних предприятий (EVEA) обратилась в Министерство экономики и коммуникаций с предложением пересмотреть Закон о гигиене и безопасности труда (TTOS), чтобы снизить бюрократическую нагрузку и упростить ведение бизнеса.

«Для малых предприятий действуют необоснованные требования, которые не учитывают реальную организацию труда и фактические риски в рабочей среде. В результате государство необоснованно увеличило административную нагрузку как на предпринимателей, так и на госструктуры, что серьезно тормозит развитие бизнеса», – заявила президент EVEA Илле Накурт-Мурумаа в письме министерству.

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