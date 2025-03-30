Ассоциация малых и средних предприятий требует внести изменения в Закон о гигиене и безопасности труда. По словам представителей организации, в своей нынешней редакции он душит микрофирмы и мешает работать.
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«Утонули в бумагах»: малый бизнес просит освободить от абсурдных требований
Эстонская ассоциация малых и средних предприятий (EVEA) обратилась в Министерство экономики и коммуникаций с предложением пересмотреть Закон о гигиене и безопасности труда (TTOS), чтобы снизить бюрократическую нагрузку и упростить ведение бизнеса.