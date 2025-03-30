В программе Keskpäevatund на радио Kuku Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Марек Страндберг вновь обсудили главные темы недели.
Журналист: нет причин приукрашивать роль Центристской партии в истории Эстонии
На этот раз в Keskpäevatund обсуждались, среди прочего, поправки в Конституцию, внесенные на минувшей неделе, и люди с серыми паспортами. При обсуждении темы также поднимался вопрос о том, следует ли пресекать деятельность партий, которые были наказаны в уголовном порядке.
По словам Хыбемяги, всегда предполагалось, что людей с серыми паспортами больше становиться не будет и со временем они исчезнут естественным образом. В настоящее время в Эстонии проживает около 70 000 таких людей. «Я не знаю, совпадают ли эти люди, но 70 000 - это более или менее то количество людей, которое социологи считают вероятными сторонниками путинской России», - сказал он.
«Я лично считаю, что среди людей, которые не определились, много пожилых людей, которые панически не хотят вмешиваться в политику, затыкают уши и выходят из подвального магазина, когда кто-то начинает говорить о Путине или Трампе», - добавил Хыбемяги. Он отметил, что, например, в Таллинне количество людей с серыми паспортами не так велико, чтобы их влияние на выборах было существенным.
Рууссаар добавил, что, по его мнению, люди с серыми паспортами скорее безразличны. «Они могут быть эмоционально привязаны к некоторым кремлевским каналам, но на данный момент поддерживать эту связь сложнее, поскольку смотреть эти каналы по телевизору трудно, и если эти люди в солидном возрасте, они, вероятно, меньше смотрят их в интернете. Поэтому я не думаю, что это на самом деле большая угроза безопасности», - добавил он.
Страндберг заявил, что вопрос в том, в какой момент такое количество людей поможет преодолеть избирательный порог на выборах. «Если это помогает представителям преступной организации с определенным мировоззрением преодолевать порог, то это зло. Этого следует избегать, - сказал он. - У нас нет причин приукрашивать роль Центристской партии в истории и политической деятельности Эстонии, и говорить, что преступление не велико и что другие тоже преступники».
Рууссаар ответил ему, что это партия, официально избранная в парламент. Страндберг же сказал, что если есть партия, которая была наказана в уголовном порядке, и закон дает ей полную свободу действий, то это несправедливо по отношению к народу. «Это необходимо решить на законодательном уровне, чтобы в будущем не возникало подобной ситуации», - добавил он.
Хыбемяги добавил, что если посмотреть, например, на нынешнюю ситуацию в Таллиннской горуправе, то Центристская партия не играет там особой роли. «После всех этих ударов и отсутствия денег им приходится вести свою кампанию фактически без денег. Роль социал-демократов важна - что делают социал-демократы и что они хотят сделать», - добавил он. Хыбемяги отметил, что, по его мнению, нынешний мэр-соцдем Евгений Осиновский находился в тени и ничем не выделялся.
Рууссаар с ним не согласился. «На мой взгляд, он появляется в прессе очень часто и много, и, надо отдать ему должное, он ясно заявил, что не согласен с большинством правления Социал-демократической партии и что он не стал бы вносить поправки в Конституцию и отнимать право голоса», - отметил он.
Затем Хыбемяги процитировал пост Осиновского в социальных сетях, в котором он заявил, что остался в меньшинстве в своей партии. «Я думаю, это очень хорошо, что Осиновский остался в меньшинстве, и я думаю, что соцдемам удалось принять совершенно рациональное и прагматичное решение», - добавил он.