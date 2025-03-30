Из секретного документа Пентагона следует, что США считают своей первоочередной угрозой Китай, а не Россию. Сдерживание РФ Вашингтон хочет оставить Европе, сообщила газета The Washington Post.
СМИ ⟩ Минобороны США cчитает главной угрозой Китай, а не Россию
В Белом доме полагают, что главной угрозой для США в настоящее время следует считать Китай, а сдерживание России нужно оставить европейским союзникам.
Об этом сообщила в субботу, 29 марта, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на внутренний циркуляр о приоритетах американского министерства обороны, который разослал подчиненным глава Пентагона Пит Хегсет.
Секретный документ, с которым ознакомилась WP, представляет собой временное стратегическое руководство по национальной обороне.
Он был распространен в Пентагоне в середине марта и устанавливает систему приоритетов для старших должностных лиц министерства.
В документе Хегсет называет Китай «единственной угрозой, на которую ориентируется министерство», а «отрицание свершившегося факта захвата Тайваня Китаем при одновременной защите территории США» - «единственным ключевым сценарием».
Концепция планирования сил Пентагона при подготовке к возможной войне с крупной державой будет учитывать лишь конфликт с Пекином.
Угроза со стороны Москвы в значительной степени останется европейским союзникам, следует из документа.
В руководстве также говорится, что Пентагон окажет давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы те тратили больше средств на оборону и взяли на себя основную роль в сдерживании угроз, исходящих от России, Северной Кореи и Ирана.
Китай - ключевой приоритет
Переориентирование на Китай включает в себя увеличение присутствия войск США в регионе, а также усиление акцента на бомбах, уничтожающих укрепленные и подземные цели.
Пентагон также призывает усиливать защиту мест дислокации американских войск в Индо-Тихоокеанском регионе, создавать стратегические запасы и улучшать логистику.
В секретном меморандуме предусмотрена и защита США от угроз в «ближнем зарубежье», включая Гренландию и Панамский канал.
Кроме того, документ предписывает военным активнее противодействовать нелегальной миграции и незаконному обороту наркотиков.
Данное руководство было представлено комитетам по национальной безопасности Конгресса, где республиканцы и демократы описали его как запутанное, сообщил неназванный собеседник The Washington Post.
Он отметил, что документ одновременно призывает к отказу от присутствия в большинстве стран, включая Ближний Восток, но при этом администрация Трампа сосредоточена на сдерживании хуситов в Йемене и давлении на Иран.
«Мы хотим военного доминирования в мире, и мы хотим быть везде, но вместе с этим - нигде», - прокомментировал руководство Пентагона собеседник WP.