СМИ Минобороны США cчитает главной угрозой Китай, а не Россию

В Белом доме полагают, что главной угрозой для США в настоящее время следует считать Китай, а сдерживание России нужно оставить европейским союзникам.

Об этом сообщила в субботу, 29 марта, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на внутренний циркуляр о приоритетах американского министерства обороны, который разослал подчиненным глава Пентагона Пит Хегсет.

Секретный документ, с которым ознакомилась WP, представляет собой временное стратегическое руководство по национальной обороне.

Он был распространен в Пентагоне в середине марта и устанавливает систему приоритетов для старших должностных лиц министерства.

В документе Хегсет называет Китай «единственной угрозой, на которую ориентируется министерство», а «отрицание свершившегося факта захвата Тайваня Китаем при одновременной защите территории США» - «единственным ключевым сценарием».

Концепция планирования сил Пентагона при подготовке к возможной войне с крупной державой будет учитывать лишь конфликт с Пекином.

Угроза со стороны Москвы в значительной степени останется европейским союзникам, следует из документа.

В руководстве также говорится, что Пентагон окажет давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы те тратили больше средств на оборону и взяли на себя основную роль в сдерживании угроз, исходящих от России, Северной Кореи и Ирана.

Китай - ключевой приоритет