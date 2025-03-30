Крупная региональная больница Tervikum, которая откроется в Вильянди в конце лета, пока не смогла найти арендаторов для кафе и аптеки - объявленные конкурсы не дали результатов.
Конкурс на аренду аптечного помещения вызвал оживленные споры среди местных аптекарей - многие усомнились, понимает ли руководство Вильяндиской больницы реальные объемы и специфику аптечного бизнеса. По условиям конкурса была установила арендная плата в десять тысяч евро в месяц, что, по мнению специалистов, является явно завышенной суммой.
Условия оказались неподходящими
Проблем оказалось больше, чем ожидалось. Помещение, которое Tervikum предложил для размещения аптеки, по мнению специалистов, слишком мало для качественного обслуживания клиентов. Кроме того, оно было не готово к использованию и требовало дополнительных вложений со стороны арендатора.
Смутили и другие условия - например, аптека должна была работать и по выходным. В результате многие пришли к выводу, что открывать аптеку в новой больнице экономически невыгодно.
Тем не менее, в конкурсе участвовали три претендента, каждый из которых предложил свои решения, как можно запустить аптечную услугу. Больница со своей стороны несколько раз пересматривала условия конкурса, однако изменения оказались недостаточными, чтобы учесть предложения участников. В итоге в конкурс добавили пункт, позволяющий больнице в случае отсутствия подходящих заявок начать прямые переговоры с выбранным партнером. Это вызвало у участников вопрос: зачем тогда вообще нужен был конкурс?
Участвовали три претендента
Как пояснила руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Вильяндиской больницы Маарья Эверт, тендер был объявлен в форме коммерческого конкурса, поскольку по Закону о государственных закупках проведение полноценной госзакупки не требуется, если речь идет об аренде помещений.
«Тем не менее, при проведении коммерческого конкурса необходимо соблюдать общие принципы госзакупок - в том числе принцип равного отношения к участникам. Мы этого и придерживались: разместили объявление на сайте больницы, направили всем участникам обновленные условия и дали возможность подать новые заявки с учетом изменений», - пояснила Эверт.
Условия пришлось смягчить
Как пояснила Маарья Эверт, больнице пришлось изменить условия конкурса, поскольку ни одна из заявок, поданных в первом туре, не соответствовала минимальным требованиям.
«Мы дважды пересматривали условия конкурса по предложениям участников, всего получилось три тура. Однако ни в одном из них не поступило заявок, полностью соответствующих требованиям. После каждого изменения мы направляли обновленные условия всем компаниям», - сказала она.
По словам Эверт, больница значительно смягчила исходные требования - в частности, по графику работы аптеки, распределению расходов на обустройство помещения и возврату залога.
В конкурсе, завершившемся безрезультатно, участвовали Veerenni Apteek OÜ, SUSISASI OÜ и Viljandi Vana-Apteek OÜ. Теперь, по словам Эверт, больница рассматривает возможность сделать персональное предложение заинтересованным компаниям, чтобы все же найти партнера, которого устроят текущие условия.
Конкурс на аренду кафе также провалился
Как писала газета Sakala в середине марта, конкурс на поиск арендатора для кафе в Tervikum также не дал результатов.
«Мы не получили ни одной заявки, которая бы полностью соответствовала нашим условиям», - сообщила тогда представитель больницы Маарья Эверт. Она не стала уточнять, в чем именно были недостатки заявок, но добавила, что теперь больница планирует вести прямые переговоры с возможными арендаторами.
По словам Эверт, провал конкурса не стал неожиданностью. «Уже во время презентации проекта было ясно, что с кухонной частью и бытовыми помещениями будут трудности», - признала она.
На эти же проблемы ранее указывал предприниматель и политик Прийт Тообаль, участвовавший в обсуждении проекта кафе в декабре. По его словам, в помещении почти нет полноценной кухни:
«Там есть только небольшое пространство за клиентским залом, открытая кухня и прилавок. Это заставляет задуматься, возможно ли вообще обслуживать поток посетителей в таких условиях», - отметил он.
Тообаль также обратил внимание на отсутствие вспомогательных и технических помещений, что, по его мнению, является серьезной проблемой.
В декабре в Вильяндиской больнице прошло обсуждение будущего кафе, на которое пришли семь предпринимателей. Им показали план помещений, рассказали о технических возможностях и предложили поделиться своими идеями и опытом. Тогда интерес к открытию кафе казался достаточно высоким.
«Мы свяжемся с теми, кто выразил явное желание заняться кафе, и обсудим, как они представляют его работу», - сказала Эверт в середине марта. По ее словам, кафе должно начать работу к середине августа. «Надеемся заключить договор в ближайшие месяцы», - сказала она.
Кафе будет предназначено для сотрудников, пациентов и гостей больницы. Как объяснил председатель правления Прийт Тампере, в новом здании будут работать семейные и узкопрофильные врачи, проводиться обследования, оказываться неотложная помощь и реабилитационные услуги.
«Нам важно, чтобы у всех была возможность при желании выпить кофе, перекусить и просто немного отдохнуть», - отметил Тампере в феврале.