На первый взгляд всё выглядит идеально: ремонт не нужен, документы в порядке. Но за фасадом новостроек скрываются нюансы, невнимание к которым может дорого обойтись.
Главным преимуществом новостроек часто считают их идеальное состояние - не нужен ремонт, вся документация в порядке. Однако эксперты предупреждают: даже в новых жилых комплексах есть множество деталей, которые могут повлиять на весь процесс сделки и дальнейшее проживание.
По словам руководителя отдела финансирования частных лиц банка LHV Кэтлин Ватсель, покупателю стоит заранее разобраться во всех деталях сделки.
«Понимание своих прав и обязанностей влияет не только на саму сделку, но и на качество жизни. Поэтому мы рекомендуем внимательно изучить договор и проконсультироваться с банком», – говорит Ватсель.
Эксперт выделяет десять ключевых аспектов, на которые стоит обратить внимание:
1. Условия отказа от договора
Важно понимать, на каких условиях можно отказаться от бронирования или заключенного договора, и какие штрафы это повлечет. Также стоит выяснить, может ли застройщик в одностороннем порядке расторгнуть договор и в каких случаях.
2. Наличие разрешения на строительство
Перед покупкой убедитесь, что у девелопера есть действующее разрешение на строительство. Без него проект может быть не утвержден окончательно и задержаться из-за возможных споров.
3. Зафиксирована ли цена
Нужно проверить, прописано ли в договоре изменение цены. Может ли стоимость вырасти в процессе строительства, на каких основаниях и насколько?
4. Что входит в цену
Важно точно знать, что включено в стоимость: благоустройство территории, игровая площадка, шлагбаум и пр. Иногда за эти работы нужно платить отдельно.
5. Доступ к участку
Гарантирован ли доступ к приобретаемой недвижимости с дороги общего пользования? Если подъезд осуществляется по частной дороге, то обязан ли владелец передать её в собственность местному самоуправлению - и в какие сроки?
6. Возможные изменения площади
Площадь квартиры может немного измениться по ходу строительства. В договоре должны быть прописаны допустимые отклонения (в метрах или процентах), а также – приведет ли это к перерасчету цены.
7. Срок сдачи объекта
Когда по договору недвижимость должна быть готова? Что произойдет, если объект не будет сдан в срок – положены ли штрафы или компенсации покупателю?
8. Срок подписания у нотариуса
После завершения строительства у покупателя есть обязанность подписать договор у нотариуса. Следует заранее уточнить срок и согласовать его с банком.
9. Срок получения разрешения на использование
Квартира считается пригодной для проживания только после получения соответствующего разрешения. Что произойдет, если застройщик не получит его вовремя? Совпадают ли сроки, установленные банком и застройщиком?
10. Гарантийный срок
Как долго действует гарантия, с какого момента она начинается – с момента готовности квартиры, передачи права собственности или получения разрешения на использование? Что покрывает гарантия и в какой форме нужно подавать претензии?
По словам Кэтлин Ватсель, этот список не исчерпывающий – внимательность важна на всех этапах покупки.
«Осознанное и обдуманное решение поможет избежать неприятных сюрпризов и обеспечит соответствие нового жилья вашим ожиданиям и условиям договора», – резюмирует эксперт.