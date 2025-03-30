Главным преимуществом новостроек часто считают их идеальное состояние - не нужен ремонт, вся документация в порядке. Однако эксперты предупреждают: даже в новых жилых комплексах есть множество деталей, которые могут повлиять на весь процесс сделки и дальнейшее проживание.

По словам руководителя отдела финансирования частных лиц банка LHV Кэтлин Ватсель, покупателю стоит заранее разобраться во всех деталях сделки.

«Понимание своих прав и обязанностей влияет не только на саму сделку, но и на качество жизни. Поэтому мы рекомендуем внимательно изучить договор и проконсультироваться с банком», – говорит Ватсель.

Эксперт выделяет десять ключевых аспектов, на которые стоит обратить внимание:

1. Условия отказа от договора

Важно понимать, на каких условиях можно отказаться от бронирования или заключенного договора, и какие штрафы это повлечет. Также стоит выяснить, может ли застройщик в одностороннем порядке расторгнуть договор и в каких случаях.

2. Наличие разрешения на строительство

Перед покупкой убедитесь, что у девелопера есть действующее разрешение на строительство. Без него проект может быть не утвержден окончательно и задержаться из-за возможных споров.

3. Зафиксирована ли цена

Нужно проверить, прописано ли в договоре изменение цены. Может ли стоимость вырасти в процессе строительства, на каких основаниях и насколько?

4. Что входит в цену