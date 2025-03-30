Шел 1967 год. Мне было 7 лет. На дворе стоял июнь. Я находился в Москве, где проводил летние каникулы - как и в некоторые последующие годы, - пишет военный историк Юрий Кочинев.
Однажды я вместе со своей московской бабушкой посещал Выставку достижений народного хозяйства СССР в Останкинском районе, рядом с бывшей усадьбой графов Шереметевых. К 1967 году, разумеется, от самого рода Шереметевых, их театра, оркестра и балетной труппы уже не осталось и следа, но то, с чем я столкнулся на выставке, произвело на меня почти такое же сильное впечатление, как если бы я встретился с самим графом Борисом Петровичем Шереметевым - боярином, первым русским графом и генерал-фельдмаршалом.
Московский музей-усадьба «Останкино» был построен Николаем Шереметевым - сыном графа Бориса Шереметева, родившимся в 1751 году. Выставка достижений народного хозяйства находилась рядом с парком, ранее принадлежавшим усадьбе. Территория выставки примыкала к этому парку.
Лето в Москве как тогда, так и сейчас, было очень жарким. Мы гуляли вдоль искусственного пруда и направлялись к одному из павильонов, когда нам навстречу медленным шагом вышел пожилой генерал со своей семьей. Возможно, он все еще числился на службе. Генеральские лампасы на брюках и погоны я узнал сразу. Кроме того, козырек его фуражки был украшен золотым узором в виде лавровых листьев. На груди у него было много орденских планок. Он выглядел как человек военный и явно осознавал, какое впечатление производит.
Я спросил у бабушки, действительно ли это генерал. Она подтвердила. Генерал услышал наш разговор, понял, о чем идет речь, и уверенно подошел ко мне. Он начал задавать обычные вопросы - как меня зовут, где я живу. Получив типичные детские ответы, он, не задумываясь, перешел к следующему вопросу: кем я хочу стать. Я без колебаний ответил, что хочу быть военным.
Этот ответ его явно порадовал. Он немного помолчал, а потом, выделяя каждое слово, сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь: «Тебе повезло - ты родился в стране, которой принадлежит половина мира и которую боится даже Китай».
С Россией все просто: менталитет прошлого века никуда не делся — он жив и сегодня. Более того, культ военной силы там не просто сохранился, а стал чуть ли не главной гордостью страны. Когда я слышу, как политики уверенно говорят: «Мы в любом случае победим врага», - хочется у них спросить: вы в этом действительно уверены или просто так говорите? «Просто так» - это, как известно, только ручник в автомобиле. В наши дни пафос и громкие слова стали частью политического имиджа, но такое хвастовство выглядит неуместно.
На этом фоне весьма достойно выглядят профессиональные военные - в камуфляже, сдержанные, деловитые, по-военному собранные. Это вызывает симпатию. А вот политики, как только речь заходит о военной тематике, начинают щеголять «боевым» выражением лиц и громкими заявлениями - и это, по меньшей мере, смешно.
Как говорится, все новое - это хорошо забытое старое. В одной из когда-то популярных эстонских кинолент, действие которой происходит накануне Ливонской войны, героиня произносит меткую фразу: «У нас за болтовню не платят». Правда, она упустила, что и за молчание в то время тоже ничего не платили - но эту рассеянность можно списать на юный возраст героини.
А вывод прост: каждый должен заниматься своим делом. Освоил профессию - выполняй ее честно и с достоинством. Политик - продолжай болтать, военный - занимайся обороной. Но когда спортсмен лезет в политику, политик - в армию, а военный - в управление страной, все идет наперекосяк. Политикам, которые берутся давать советы генералам, я бы посоветовал: сделайте паузу и хорошенько подумайте.