Этот ответ его явно порадовал. Он немного помолчал, а потом, выделяя каждое слово, сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь: «Тебе повезло - ты родился в стране, которой принадлежит половина мира и которую боится даже Китай».

С Россией все просто: менталитет прошлого века никуда не делся — он жив и сегодня. Более того, культ военной силы там не просто сохранился, а стал чуть ли не главной гордостью страны. Когда я слышу, как политики уверенно говорят: «Мы в любом случае победим врага», - хочется у них спросить: вы в этом действительно уверены или просто так говорите? «Просто так» - это, как известно, только ручник в автомобиле. В наши дни пафос и громкие слова стали частью политического имиджа, но такое хвастовство выглядит неуместно.

На этом фоне весьма достойно выглядят профессиональные военные - в камуфляже, сдержанные, деловитые, по-военному собранные. Это вызывает симпатию. А вот политики, как только речь заходит о военной тематике, начинают щеголять «боевым» выражением лиц и громкими заявлениями - и это, по меньшей мере, смешно.

Как говорится, все новое - это хорошо забытое старое. В одной из когда-то популярных эстонских кинолент, действие которой происходит накануне Ливонской войны, героиня произносит меткую фразу: «У нас за болтовню не платят». Правда, она упустила, что и за молчание в то время тоже ничего не платили - но эту рассеянность можно списать на юный возраст героини.

А вывод прост: каждый должен заниматься своим делом. Освоил профессию - выполняй ее честно и с достоинством. Политик - продолжай болтать, военный - занимайся обороной. Но когда спортсмен лезет в политику, политик - в армию, а военный - в управление страной, все идет наперекосяк. Политикам, которые берутся давать советы генералам, я бы посоветовал: сделайте паузу и хорошенько подумайте.