В понедельник утром биржевая цена электроэнергии в Эстонии достигнет чрезвычайно высокого уровня - 773 евро за мегаватт-час, что станет самым дорогим часовым показателем дня, пишет Rus.ERR.
В понедельник биржевая цена электроэнергии подскочит до 770 евро за мегаватт-час
Среднесуточная цена электроэнергии в Эстонии составит 256 евро за мегаватт-час, что лишь немного ниже рекордного значения 15 февраля, когда цена достигла 269 евро и стала самой высокой в этом году.
Наиболее резкие скачки цен ожидаются утром в 7 и 8 часов, когда стоимость электроэнергии вырастет сначала до 640, а затем до 773 евро, а также вечером между 19:00 и 20:00, когда цена составит 619 евро за мегаватт-час.
В соседних Латвии и Литве средняя биржевая цена на электроэнергию в понедельник будет выше, чем в Эстонии, составив 309 евро за мегаватт-час, при этом утренние и вечерние пики цен совпадают по времени с эстонскими.
Для конечных потребителей к указанным биржевым ценам добавляются налог с оборота, акцизы и различные сетевые и государственные сборы, что значительно увеличивает итоговую стоимость электроэнергии.