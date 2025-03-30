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ТРЕТИЙ ПОЖАР ПОДРЯД Спасатели снова тушили заброшенное здание

Перевод: Валерия Ермакова
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В субботу вечером в 22:15 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Яама в Раквере: загорелась стена заброшенного дома, и пламя распространилось на крышу. Это уже третий случай возгорания заброшенного здания в Раквере за последние недели.

К моменту прибытия спасателей огонь охватил деревянную стену дома и карниз крыши. Пожар удалось ликвидировать, и спасательные работы завершились в 2:24. В тушении участвовали команды спасателей из Раквере и Кунда.

«Пожар, предположительно, начался с кучи мусора за домом, - сказала пресс-секретарь Спасательного департамента Аннели Ооне. - Точные причины возгорания сейчас устанавливаются».

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