ТРЕТИЙ ПОЖАР ПОДРЯД Спасатели снова тушили заброшенное здание

В субботу вечером в 22:15 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Яама в Раквере: загорелась стена заброшенного дома, и пламя распространилось на крышу. Это уже третий случай возгорания заброшенного здания в Раквере за последние недели.