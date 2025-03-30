В субботу вечером в 22:15 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Яама в Раквере: загорелась стена заброшенного дома, и пламя распространилось на крышу. Это уже третий случай возгорания заброшенного здания в Раквере за последние недели.
Для подписчиков
ТРЕТИЙ ПОЖАР ПОДРЯД ⟩ Спасатели снова тушили заброшенное здание
К моменту прибытия спасателей огонь охватил деревянную стену дома и карниз крыши. Пожар удалось ликвидировать, и спасательные работы завершились в 2:24. В тушении участвовали команды спасателей из Раквере и Кунда.