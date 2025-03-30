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Иван Макаров У Центристской партии начинается ломка после допинга (1)

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Иван Макаров.
Иван Макаров. Фото: Erik Prozes

В среду в Рийгикогу будто бы вновь зазвучал дух Поющей революции. Уставшие от внутренних перепалок партии объединились и показали, что эстонский парламент всё ещё способен дать отпор токсичному прошлому, пишет на страницах Postimees колумнист Иван Макаров.

Семь ячеек Центристской партии на табло голосования вспыхнули красным – голоса «против». Ячейка Варро Вооглайда, беспартийного «сына полка» в составе EKRE, зияла черным пятном – впрочем, не только на табло, но и на репутации всей партии.

Однако вскоре он вернулся – и обрушил на Эстонию поток брани в защиту влияния Кирилла: «...Этот законопроект – настоящая позорная страница. Это история лжи, нетерпимости, узости мышления, комплекса неполноценности и мелочности... Так выглядит лицо сегодняшней Эстонской Республики...»

Центристская партия десятилетиями играла роль защитника (особых) прав русскоязычного населения – это была её избирательная аксиома. Русских избирателей убеждали в том, что на них и их права якобы кто-то нападает.

Ставка на одностороннюю этническую вражду и союз с партией Кремля «Единая Россия» стали визитной карточкой центристов, хотя в эстонском инфопространстве они делали вид, что «играют за своих».

Это позволяло без конца истощать бюджет Таллинна: миллионы горожан шли на партийную пропаганду, «опричнину» и гармонь для Русского культурного центра, где работали особенно музыкальные центристы.

Это была поистине нечестная политическая конкуренция: Центристская партия выставляла всех остальных – и эстонские партии, и самих эстонцев – как единую враждебную силу против русских, противопоставляя всех неэстонцев титульной нации.

Надеемся, заседание парламента в среду стало последним, на котором центристы могли позволить себе так открыто ругать Эстонское государство и пугать эстонцев беспорядками.

Заслуженная гражданка ЭР Яна Тоом, как всегда, была возмущена: «Позор парламенту. Позор государству.» Прекрасно. С мандатом Кылварта в кармане можно стыдиться Эстонии уже в стенах Европарламента. И подавать там новые жалобы на свою страну – сколько угодно.

Союзником центристов теперь стала фракция EKRE, и её депутат Вооглайд со сцены Рийгикогу призвал к массовому неподчинению: «Лично я никогда не подчинюсь несправедливым приказам государства и призываю других сделать то же самое».

Центристам предстоит пройти курс честной политической борьбы. Президент сравнил обновлённую коалицию с балалайкой на двух струнах. А Рийгикогу тем временем из рук Центристской партии вырвал контрабас-балалайку Кремля, которой так долго оглушали целые поколения избирателей.

И хотя в Эстонии остаются русскоязычные – в том числе и не говорящие по-эстонски – граждане, которых по-прежнему можно кормить сказками о «дискриминации», для Центристской партии начинается период ломки после политического допинга.

Придётся учиться играть уже на каком-нибудь другом, более европейском инструменте.

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