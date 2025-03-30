Семь ячеек Центристской партии на табло голосования вспыхнули красным – голоса «против». Ячейка Варро Вооглайда, беспартийного «сына полка» в составе EKRE, зияла черным пятном – впрочем, не только на табло, но и на репутации всей партии.

Однако вскоре он вернулся – и обрушил на Эстонию поток брани в защиту влияния Кирилла: «...Этот законопроект – настоящая позорная страница. Это история лжи, нетерпимости, узости мышления, комплекса неполноценности и мелочности... Так выглядит лицо сегодняшней Эстонской Республики...»

Центристская партия десятилетиями играла роль защитника (особых) прав русскоязычного населения – это была её избирательная аксиома. Русских избирателей убеждали в том, что на них и их права якобы кто-то нападает.

Ставка на одностороннюю этническую вражду и союз с партией Кремля «Единая Россия» стали визитной карточкой центристов, хотя в эстонском инфопространстве они делали вид, что «играют за своих».

Это позволяло без конца истощать бюджет Таллинна: миллионы горожан шли на партийную пропаганду, «опричнину» и гармонь для Русского культурного центра, где работали особенно музыкальные центристы.

Это была поистине нечестная политическая конкуренция: Центристская партия выставляла всех остальных – и эстонские партии, и самих эстонцев – как единую враждебную силу против русских, противопоставляя всех неэстонцев титульной нации.