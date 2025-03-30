Немецкие политики призвали НАТО и Европу к защите суверенитета Дании

В связи с растущими угрозами администрации Дональда Трампа присоединить к США Гренландию политики из Социал-демократической партии Германии (СПДГ), представители «Союза-90»/«зеленых» и блока из Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) призвали НАТО и Европу к защите суверенитета Дании.

Об этом в воскресенье, 30 марта, сообщила газета Der Tagesspiegel.

Деятельность США требует «четкого заявления со стороны Европы и НАТО», чтобы Трамп «воздержался от своей идеи, которая противоречит международному праву», заявил эксперт СДПГ по вопросам обороны Андреас Шварц (Andreas Schwarz).

Заместитель председателя фракции «зеленых» Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger) уверена, что другие страны НАТО должны «говорить прямо и действовать соответственно».

Ясность и сила - это «единственный язык, который, похоже, понимают трамписты», добавила она.

Тот, кто сегодня, заняв удобную или трусливую позицию, уклонился от ответа, рискует стать объектом шантажа со стороны Трампа, подчеркнула Бруггер.

«Так нельзя обращаться с союзником по НАТО»

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс на фоне визита на американскую военную базу Питуффик обвинил Данию в том, что та «не проделала хорошей работы для людей в Гренландии».

Так нельзя обращаться ни с народом Гренландии, ни со своим верным союзником по НАТО - Данией, считает Агнешка Бруггер.