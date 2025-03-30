На фоне планов Трампа аннексировать Гренландию политики от СДПГ, «зеленых» и ХДС/ХСС призывают НАТО и Европу защитить суверенитет Дании, пишет Der Tagesspiegel.
Немецкие политики призвали НАТО и Европу к защите суверенитета Дании
В связи с растущими угрозами администрации Дональда Трампа присоединить к США Гренландию политики из Социал-демократической партии Германии (СПДГ), представители «Союза-90»/«зеленых» и блока из Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) призвали НАТО и Европу к защите суверенитета Дании.
Об этом в воскресенье, 30 марта, сообщила газета Der Tagesspiegel.
Деятельность США требует «четкого заявления со стороны Европы и НАТО», чтобы Трамп «воздержался от своей идеи, которая противоречит международному праву», заявил эксперт СДПГ по вопросам обороны Андреас Шварц (Andreas Schwarz).
Заместитель председателя фракции «зеленых» Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger) уверена, что другие страны НАТО должны «говорить прямо и действовать соответственно».
Ясность и сила - это «единственный язык, который, похоже, понимают трамписты», добавила она.
Тот, кто сегодня, заняв удобную или трусливую позицию, уклонился от ответа, рискует стать объектом шантажа со стороны Трампа, подчеркнула Бруггер.
«Так нельзя обращаться с союзником по НАТО»
Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс на фоне визита на американскую военную базу Питуффик обвинил Данию в том, что та «не проделала хорошей работы для людей в Гренландии».
Так нельзя обращаться ни с народом Гренландии, ни со своим верным союзником по НАТО - Данией, считает Агнешка Бруггер.
Андреас Шварц предупредил, что аннексия против воли Гренландии и Дании будет нарушением международного права - Европа и НАТО не должны мириться с этим, «несмотря на нашу дружбу с США», как и с действиями президента РФ Владимира Путина в Украине.
По его словам, «между строк все отчетливее слышится подтекст, направленный на подготовку аннексии» в Дании.
Замглавы фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) считает, что надо найти способы защиты общих интересов в рамках НАТО - в духе партнерства и при уважении суверенных прав.
Эксперт: в Вашингтоне систематически подрывают основы НАТО
Немецкий эксперт в сфере политики безопасности, в прошлом глава стратегической группы НАТО по предотвращению кризисов Штефани Бабст (Stefanie Babst) высказалась более жестко: «В течение нескольких месяцев правительство в Вашингтоне систематически подрывает трансатлантический альянс; не только риторически, но и конкретными действиями».
По ее мнению, действия администрации Трампа ведут к подрыву Североатлантического договора 1949 года.
«Территориальная целостность отдельных членов альянса закреплена в нем как основополагающий принцип, равно как и обязательство соблюдать принципы ООН», - отметила Штефани Бабст.
Она выразила разочарование генсеком НАТО Марком Рютте, задачей которого она считает «недвусмысленно встать на сторону Дании и Канады».
Трамп об аннексии Гренландии
В середине марта Дональд Трамп, отвечая во время встречи с Рюттена вопрос о возможной аннексии Гренландии Соединенными Штатами, сказал: «Я думаю, это произойдет», добавив, что остров нужен США «для международной безопасности».
Он также выразил уверенность, что Рютте сыграет важную роль в присоединении Гренландии к США.
Со своей стороны Марк Рютте указал, что «не хочет втягивать НАТО» в рассуждения на этот счет, но признал важность Гренландии для арктической безопасности из-за повышенного интереса России и Китая к этому региону.
В ходе визита вице-президента США Дж. Д. Вэнса на базу Питуффик, состоявшегося 28 марта, его сопровождали, в частности, супруга Уша Вэнс, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц и министр энергетики США Кристофер Райт.
Находясь в Гренландии, Вэнс заявил, что Соединенным Штатам необходимо обеспечить себе лидерство в Арктике.