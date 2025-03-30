Вблизи Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,1. Центр предупреждения о цунами в Тихом океане выпустил предупреждение о возможной угрозе мощного цунами.
У берегов Тонга зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло ранним утром в понедельник по местному времени.
Центр предупреждения о цунами в Тихом океане сообщил, что опасные волны возможны в радиусе до 300 километров от эпицентра землетрясения.
Тонга, расположенная более чем в 3500 километрах от восточного побережья Австралии, состоит из 171 острова, на которых в общей сложности проживает чуть более ста тысяч человек.