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У берегов Тонга зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1

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Тонга.
Тонга. Фото: New Zealand Ministry Of Defense

Вблизи Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,1. Центр предупреждения о цунами в Тихом океане выпустил предупреждение о возможной угрозе мощного цунами.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло ранним утром в понедельник по местному времени.

Центр предупреждения о цунами в Тихом океане сообщил, что опасные волны возможны в радиусе до 300 километров от эпицентра землетрясения.

Тонга, расположенная более чем в 3500 километрах от восточного побережья Австралии, состоит из 171 острова, на которых в общей сложности проживает чуть более ста тысяч человек.

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