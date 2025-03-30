Беспрецедентно: Ferrari подписала контракт с 13-летним вундеркиндом

Команда Ferrari в «Формуле-1» пополнила ряды своей молодежной академии: к ней присоединился 13-летний британец Ноа Баглин.

Таким образом, Баглин на сегодня - самый юный гонщик в истории Ferrari.

Ноа Баглин только начинает свой путь в картинге. Как сообщает официальный сайт Ferrari, впервые вундеркинд сел за руль карта в шесть лет.

Уже в свой дебютный сезон в 2019 году Баглин выиграл несколько гонок, а на следующий год поднялся на подиум этапа IAME World Finals.

С 2023 года он выступает в Италии, где стал чемпионом страны. В 2024 году Ноа Баглин возглавил мировой рейтинг картингистов по версии FIA. Пока он полностью сосредоточен на картинге.

Сегодня в составе академии Ferrari шесть участников. Помимо Баглина, это швед Дино Беганович (F2), финн Туукка Тапонен и бразилец Рафаэль Камара (F3), а также Майя Веуг (Нидерланды) и Аурелия Нобелс (Бразилия), выступающие в женской серии F1 Academy.

Через молодёжную программу Ferrari в «Формулу-1» за последние годы прошли такие гонщики, как Шарль Леклер, Оливер Беарман, Мик Шумахер, Серхио Перес и Жюль Бьянки.

Академия была основана в 2009 году, за эти годы в программе обучения приняли участие в общей сложности 25 гонщиков, включая Баглина.