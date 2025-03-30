Трамп заявил, что был очень зол на Путина: если решу, что виновата Россия, введу вторичные пошлины на нефть

«Если Россия и я не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине и если - я думаю, что это была вина России, хотя, возможно, и нет — но если я решу, что это была вина России, я введу вторичные пошлины на всю нефть, поступающую из России», - заявил Трамп в интервью ведущей NBC News.

По его словам, пошлины в размере 25 процентов могут быть введены в любой момент и вступят в силу в течение месяца, если соглашение не будет заключено. «Это будет означать, что если вы покупаете нефть из России, вы не сможете вести бизнес в США», - пояснил Трамп. Он добавил, что «Путин знает, что он зол», но отметил, что у него «очень хорошие отношения» с российским президентом и «гнев рассеивается быстро», если Путин «поступит правильно».