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Yle: президент Финляндии заявил Трампу, что Россия тянет время

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Фото статьи
Фото: Finnish Presidential Office via Instagram

Финляндия передала президенту США Дональду Трампу позицию Европы относительно решения войны в Украине. По данным Yle, президент Александер Стубб заявил Трампу, что Россия тянет время, пишет yle.

В прошлое воскресенье, при посредничестве США, Россия и Украина договорились о прекращении огня в Черном море. Вскоре после этого президент России Владимир Путин поставил условие, что экономические санкции, наложенные на Россию, должны быть ослаблены до начала перемирия.

По данным Yle, встреча Стубба и Трампа была подготовлена европейскими лидерами в Париже в четверг. В Париже присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.

Ключевое сообщение, которое Финляндия передала США от Европы, заключалось в том, что необходимо достичь прекращения огня.

Заранее было также запланировано, что из США Стубб полетит в Лондон для обсуждения ситуации с премьер-министром Киром Стармером.

Дональд Трамп сообщил вчера в социальных сетях, что обсудил с финским президентом также вопрос ледоколов.

По данным Yle, проект о поставке ледоколов все еще пользуется поддержкой США, однако соглашение пока не заключено. Подготовка продолжается на уровне министерств.

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