Теплая погода спровоцировала длинные очереди на автомойках: не все водители были готовы ждать

Однако, оценив ситуацию на месте, многие водители разворачивались и уезжали - кто-то вовсе отказывался от мойки, а кто-то направлялся к другому поставщику услуги.

В ручных автомойках продолжительность обслуживания зависит от степени загрязненности автомобиля и выбранного набора услуг, поэтому заранее точно спрогнозировать время ожидания невозможно.

Весенняя мойка важна не только с точки зрения внешнего вида автомобиля, но и с позиции его долгосрочной сохранности. По словам представителя компании Amserv Ахти Аасала, в зимний период на поверхности машины накапливаются соль, битум и металлические частицы, которые могут повредить лакокрасочное покрытие и ускорить развитие коррозии.

Именно поэтому весной особенно важно тщательно вымыть автомобиль, удалить накопившуюся за зиму грязь, а заодно внимательно осмотреть кузов - чтобы вовремя заметить мелкие повреждения, через которые может пойти ржавчина.

Аасала рекомендует весной отдавать предпочтение ручным автомойкам, где возможно добраться до труднодоступных участков, а также использовать защитный воск - он помогает отталкивать загрязнения и дольше сохраняет чистоту автомобиля. Не следует также забывать о салоне: за зиму там может накапливаться влага и грязь, что со временем приводит к образованию плесени или ухудшению качества воздуха из-за мелкодисперсной пыли.

Автоматические мойки, безусловно, быстрее, но весенний уход требует большего внимания и тщательности. Помимо мойки, стоит также провести визуальную проверку общего состояния автомобиля - это поможет вовремя выявить потенциальные проблемы и продлить срок его службы.