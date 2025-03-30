Весна набирает обороты: в Эстонии ожидается до 16 градусов тепла

На Чудском озере в ночь на понедельник ветер юго-восточный, 3-9 м/с. Высота волны на свободной от льда воде 0,3-0,9 метра. Без существенных осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха ночью 1..3°C.

В понедельник днем в Эстонии сохранится переменная облачность, местами кратковременный дождь. На островах и западном побережье местами туман. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха завтра днем 10..16, на подветренном побережье 5..9°C.

В Причудье в понедельник днем ветер южных направлений, 3-7 м/с, вечером переменных направлений, слабый. Высота волны на свободной от льда воде 0,3-0,8 метра. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха днем 7..10°C.