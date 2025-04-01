– Как предотвратить раздувание инфляции в Эстонии?
– Это почти невозможно. В условиях экономического роста и больших трат на оружие неизбежно появление новых рабочих мест и увеличение зарплат.
Если вы спросите, стоит ли держать деньги в банке, то ответ прост. Если вы зарабатываете своими деньгами меньше 6%, то покупайте все, что видите. Если больше 6%, то положите деньги в банк. Всегда имейте в виду, что через год ваши деньги обесценятся на 6%.
– Исключено ли введение новых налогов?
– Этого я точно не знаю. Однако, если говорить о том, как сократить расходы и увеличить доходы госбюджета, то очевидно следующее. В Эстонии имеется огромное количество проектов, которые можно прекратить на период больших трат в оборону. Пора просто остановить проект Rail Baltica.
– А ничего, что туда уже влито столько денег?
– А ничего, что мы хотим туда вложить еще миллиард? Мы же понимаем, что Rail Baltica задумывалась как развлечение: доехать за 40 минут до Пярну и за 2,5 часа до Риги. Если в конечном итоге трасса пойдет в обход Риги, тогда эта дорога станет вообще не нужна. Никто дальше Риги никогда не планировал по ней ездить.
Если стране сильно нужны деньги, то строительство нужно остановить прямо сейчас. Если острой нужды в деньгах нет, то дорогу можно достроить до Пярну.
Приведу еще один пример. Если вы одной рукой ведете машину, а другой обнимаете женщину, то знайте, что оба дела вы делаете плохо. Кстати, сейчас мы оба дела делаем плохо, занимаясь всем по чуть-чуть. Нужно обозначить приоритет и заниматься только этим.