– Таким образом, вы предлагаете остановить затратные проекты и сложить все средства в оборонный бюджет?

– Конечно! Решим этот вопрос за пять лет, а потом уже можно развлекаться другими вещами. Например, зеленым поворотом. Его тоже можно остановить на пять лет – ничего страшного не произойдет. Решать надо первоочередные задачи.

– Если президент Трамп введет пошлины против Европы в размере 25%, ударит ли это по экономике Эстонии?

– Думаю, что пошлины – это хорошо. Это резко поднимет цены в самой Америке, причем тоже на 25%. Когда вводятся защитные пошлины, местный производитель не упустит возможности поднять цены. Разумеется, заплатит за всё потребитель. Америка станет менее конкурентоспособной, и тогда пошлины снимут. Именно в тот момент на рынок с высокими ценами придет европейский предприниматель и заработает больше.

Уверен, что у Европы нет большой зависимости от Америки. Я бы даже сказал, что мы слишком много помогали США. Зачем нам было проливать кровь и гибнуть за Америку в Афганистане? Где мы, а где – Афганистан? Европа поддерживала Америку во всех ее странных авантюрах. Зачем?

Происходящее сейчас в отношениях США и Европы – это даже хорошо. Европе пора определиться со своими приоритетами. Виднейший британский дипломат XIX столетия, лорд Палмерстон сказал замечательные вещи: у Британии нет вечных союзников и постоянных врагов, вечны и постоянны лишь интересы.