Вт, 1.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Олег Осиновский: Европу ждет небывалый рост, Украина запрещает эстонский бизнес (5)

Copy
  • Вечных союзников и врагов не бывает
  • Дружить нужно с тем, с кем выгодно
  • Проект Rail Baltica пора остановить!

Как растущие расходы на оборону изменят экономику Эстонии? Стоит ли опасаться продолжения экономического спада? Проживет ли Европа без товаров и услуг из США?​

На вопросы rus.Postimees ответил в студии крупный предприниматель Олег Осиновский

«Проект Rail Baltica нужно остановить, зеленый поворот – отложить», – заявил Осиновский в студии. Освободившиеся средства бизнесмен предложил направить в оборонный бюджет. По его словам, развитие военной промышленности обеспечит экономике Европы небывалый рост.

Осиновский подчеркнул, что вечных союзников и врагов не бывает – дружить нужно с тем, с кем выгодно. «Россия – не вечный враг, Америка – не вечный друг», – добавил он.

Бизнесмен посетовал, что Украина в течение последнего месяца запрещает передвижение по своей территории балтийских вагонов: «Помощь принимают, а бизнес запрещают».

Выдержки из беседы:

– Каково состояние экономики Эстонии? Стоит ли опасаться продолжения экономического спада?

– Мы то и дело говорим о спаде в экономике Эстонии. На самом деле нет никаких оснований для панических настроений. Да, инфляция продолжит разгоняться (Банк Эстонии прогнозирует инфляцию 6%прим.ред.). Это неизбежный процесс, если расходы государства, пенсии и зарплаты в госсекторе по-прежнему растут.

Что касается экономического роста, то тут многое будет зависеть от нового курса ЕС на перевооружение. Возможно, что экономика вырастет даже больше, чем предполагает Банк Эстонии (прогнозируется +1,5% в 2025 году – прим.ред.).

– Уверены ли вы, что вливание больших денег в оборонный сектор положительно отразится на экономике?

– Абсолютно уверен! Европу ждет небывалый рост. В экономику вольются огромные инвестиции. Сегодня говорят о 800 млрд евро, но наверняка сумма увеличится. Это будут триллионы!

ЕС начнет производить то, чего нам не хватает. Европа почти все производит сама, но в военной сфере нужно выпускать продукцию в большем количестве и совершенствовать технологии. Новые заводы и развивающаяся военная промышленность, конечно же, повлияют и на экономику Эстонии.

Приведу простой пример. Если шведский Saab будет выпускать больше своих истребителей, то шведские рабочие заработают больше денег и смогут на них приобрети больше деревянных домов, произведенных в Эстонии.

– Сможет ли Эстония получить реальные заказы в оборонной промышленности?

– Это зависит от нашего Министерства обороны. Если оно сможет организовать так, чтобы выделяющиеся на оборону средства оставались в Эстонии, то честь ему и хвала. Пока же я не вижу в наших чиновниках способности делать прямые госзаказы.

– Не получится ли так, что рост военных расходов не конвертируется в новые рабочие места в Эстонии?

– Такой риск есть. Не исключено, что выделяющиеся на оборону средства мы отдадим тем же шведам, однако косвенно это все равно отразится на нашей экономике. Как я уже говорил, шведские рабочие, заработавшие больше денег, потратят их на приобретение эстонских деревянных домов.

Экономика Эстонии настолько интегрирована в экономику ЕС, что любой рост ВВП в Германии сразу же положительно отразится на нас. Мы живем в самой большой и сильной экономике мира, с самыми продвинутыми технологиями. ЕС – это страна номер один во всем мире.

– Как предотвратить раздувание инфляции в Эстонии?

– Это почти невозможно. В условиях экономического роста и больших трат на оружие неизбежно появление новых рабочих мест и увеличение зарплат.

Если вы спросите, стоит ли держать деньги в банке, то ответ прост. Если вы зарабатываете своими деньгами меньше 6%, то покупайте все, что видите. Если больше 6%, то положите деньги в банк. Всегда имейте в виду, что через год ваши деньги обесценятся на 6%.

– Исключено ли введение новых налогов?

– Этого я точно не знаю. Однако, если говорить о том, как сократить расходы и увеличить доходы госбюджета, то очевидно следующее. В Эстонии имеется огромное количество проектов, которые можно прекратить на период больших трат в оборону. Пора просто остановить проект Rail Baltica.

– А ничего, что туда уже влито столько денег?

– А ничего, что мы хотим туда вложить еще миллиард? Мы же понимаем, что Rail Baltica задумывалась как развлечение: доехать за 40 минут до Пярну и за 2,5 часа до Риги. Если в конечном итоге трасса пойдет в обход Риги, тогда эта дорога станет вообще не нужна. Никто дальше Риги никогда не планировал по ней ездить.

Если стране сильно нужны деньги, то строительство нужно остановить прямо сейчас. Если острой нужды в деньгах нет, то дорогу можно достроить до Пярну.

Приведу еще один пример. Если вы одной рукой ведете машину, а другой обнимаете женщину, то знайте, что оба дела вы делаете плохо. Кстати, сейчас мы оба дела делаем плохо, занимаясь всем по чуть-чуть. Нужно обозначить приоритет и заниматься только этим.

– Таким образом, вы предлагаете остановить затратные проекты и сложить все средства в оборонный бюджет?

– Конечно! Решим этот вопрос за пять лет, а потом уже можно развлекаться другими вещами. Например, зеленым поворотом. Его тоже можно остановить на пять лет – ничего страшного не произойдет. Решать надо первоочередные задачи.

– Если президент Трамп введет пошлины против Европы в размере 25%, ударит ли это по экономике Эстонии?

– Думаю, что пошлины – это хорошо. Это резко поднимет цены в самой Америке, причем тоже на 25%. Когда вводятся защитные пошлины, местный производитель не упустит возможности поднять цены. Разумеется, заплатит за всё потребитель. Америка станет менее конкурентоспособной, и тогда пошлины снимут. Именно в тот момент на рынок с высокими ценами придет европейский предприниматель и заработает больше.

Уверен, что у Европы нет большой зависимости от Америки. Я бы даже сказал, что мы слишком много помогали США. Зачем нам было проливать кровь и гибнуть за Америку в Афганистане? Где мы, а где – Афганистан? Европа поддерживала Америку во всех ее странных авантюрах. Зачем?

Происходящее сейчас в отношениях США и Европы – это даже хорошо. Европе пора определиться со своими приоритетами. Виднейший британский дипломат XIX столетия, лорд Палмерстон сказал замечательные вещи: у Британии нет вечных союзников и постоянных врагов, вечны и постоянны лишь интересы.

Таким должен быть подход и в Европе. У нас не должно быть вечных друзей и вечных врагов. Если в сегодняшней ситуации нам выгодно дружить с Китаем, значит нужно с ним дружить. Если выгодно с Индией, значит с ней нужно дружить.

– А если с Россией?

– Сегодня нам невыгодно дружить с Россией, потому что эта страна – потенциальная угроза для Эстонии. Мы не можем с ней дружить.

Правильнее было бы спросить, является ли Россия для нас вечным врагом? Ответ: нет, конечно! Может быть, через 20-30 лет они будут лучшими друзьями. Сейчас это неизвестно. Вопрос в другом – нужно жить своими интересами, а не тупо и слепо поддерживать Америку.

– В чем наш главный интерес?

– Безопасность. Мы хотим жить в мирной стране. Второй интерес – в уровне жизни. Мы хотим жить в богатой мирной стране.

Думаю, что мы всеми силами должны избежать военного конфликта. Для этого необходимо быть хорошо защищенными. Чем сильнее наша оборона, тем меньше шанс, что случится война.

– Проживем ли мы без товаров и услуг из США? А именно – без айфонов, Facebook, Google и YouTube?

– Говорят, что звонить можно и по телефону Samsung. Думаю, что проживем. Мы от Америки ни в чем не зависим. У нас – лучшие инженеры и технологии. В Европе нет только своей спутниковой группировки, которая занимается разведкой и управлением целями.

Главная проблема Европы в том, что нет единой страны: 27 стран, 27 внешних политик и т.д. Пора пересмотреть устав ЕС. Нам нужна единая страна с единым премьер-министром, единой финансовой, налоговой и внешней политикой.

– Как эстонский бизнес работает в Украине? Каковы его возможности?

– Вот еще один хороший пример того, что и у Украины нет вечных друзей и вечных врагов, есть только вечные интересы. Событием последнего месяца является запрет со стороны Украины на передвижение по ее территории балтийских вагонов. Запрещена работа европейских компаний: эстонских, литовских, латвийских.

Украина остановила все балтийские вагоны на своей территории и сказала, что иначе ей просто невыгодно. Это прагматичный и циничный подход. Помощь эстонских налогоплательщиков деньгами и оружием они принимают, но работать на своей территории не дают.

Украина создала преференции для своих компаний. Местные владельцы вагонов пролоббировали запрет на использование иностранных вагонов. Все балтийские вагоны остановлены.

Посольство Эстонии в Киеве и МИД Эстонии, а также руководство ЭЖД пытаются заниматься этой проблемой, однако вопрос до сих пор не решен.

Подробнее в повторе!​

Студия Postimees: экономику ждут золотые времена? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja
Студия Postimees: экономику ждут золотые времена? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja Фото: Tairo Lutter
  • Взбодрит ли экономику вливание денег в оборону?
  • Сможет ли Эстония получить реальные заказы? 
  • Как эстонский бизнес работает в Украине? 
  • Чем чреваты таможенные пошлины против ЕС?
  • Проживем ли Европа без товаров из услуг из США?
  • Как оценить состояние экономики Эстонии?
  • Много ли рисков, тормозящих рост?
  • Большие кредиты и налоги изменят картину?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja 

Комментарии (5)
Copy

Ключевые слова

Наверх