Как растущие расходы на оборону изменят экономику Эстонии? Стоит ли опасаться продолжения экономического спада? Проживет ли Европа без товаров и услуг из США?
Студия Postimees: экономику ждут золотые времена? Отвечает Олег Осиновский
На вопросы rus.Postimees ответит в студии крупный предприниматель Олег Осиновский. Следите за беседой во вторник, в 11:00!
- Взбодрит ли экономику вливание денег в оборону?
- Сможет ли Эстония получить реальные заказы?
- Как эстонский бизнес работает в Украине?
- Чем чреваты таможенные пошлины против ЕС?
- Проживем ли Европа без товаров из услуг из США?
- Как оценить состояние экономики Эстонии?
- Много ли рисков, тормозящих рост?
- Большие кредиты и налоги изменят картину?