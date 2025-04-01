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Студия Postimees: экономику ждут золотые времена? Отвечает Олег Осиновский

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Как растущие расходы на оборону изменят экономику Эстонии? Стоит ли опасаться продолжения экономического спада? Проживет ли Европа без товаров и услуг из США?​

На вопросы rus.Postimees ответит в студии крупный предприниматель Олег Осиновский. Следите за беседой во вторник, в 11:00!​

  • Взбодрит ли экономику вливание денег в оборону?
  • Сможет ли Эстония получить реальные заказы? 
  • Как эстонский бизнес работает в Украине? 
  • Чем чреваты таможенные пошлины против ЕС?
  • Проживем ли Европа без товаров из услуг из США?
  • Как оценить состояние экономики Эстонии?
  • Много ли рисков, тормозящих рост?
  • Большие кредиты и налоги изменят картину?
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