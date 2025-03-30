«Отечество»: высшее образование не должно зависеть от бюджета семьи

«В последние месяцы развернулась оживленная дискуссия о финансировании высшего образования, в ходе которой несколько политических партий выразили сомнения в устойчивости бесплатного высшего образования. Премьер-министр Кристен Михал поднял вопрос о том, почему государство должно финансировать преподавание всех дисциплин, приведя в пример юристов, которые уходят в частный сектор», - заявили в IREN, добавив, что такой подход является недальновидным.

В переданном BNS комментарии отмечается, что, по мнению женского совета партии, бесплатное высшее образование - это инвестиции в будущее общества, создающие предпосылки для сильной и основанной на знаниях экономики. В то же время IREN признает, что финансирование высшего образования требует постоянного внимания и адаптации к потребностям общества.

«Решение проблемы заключается не в том, чтобы сделать образование платным, а в повышении эффективности системы образования и определении приоритетов», - пишет женский совет «Отчества», цитируя слова президента Леннарта Мери о том, что «самый эффективный способ уменьшить социальное неравенство - это инвестировать в образование».

Сравнение с соседними странами наглядно показывает, что бесплатное высшее образование приносит долгосрочные выгоды как государству, так и его гражданам, считает совет. В Финляндии и Швеции бесплатное высшее образование гарантировано и помогает этим странам поддерживать высокий образовательный уровень молодежи и научно обоснованное развитие.

В Эстонии, по мнению IREN, введение платного высшего образования, вероятно, увеличит эмиграцию, так как молодые люди предпочтут учиться за границей, где условия лучше и образование бесплатное.

«Наша недавняя история показывает, что бесплатное образование было ключом к успеху Эстонии и мы не должны легкомысленно ставить это под сомнение, - заявили в IREN. - Если высшее образование станет развлечением богатых, бедным останется только мечтать - но одни мечты не помогут создать инженеров, врачей и учителей, которые понесут эту страну в будущее».

IREN призывает всех членов общества и все политические силы поддержать сохранение бесплатного высшего образования и найти совместные решения для повышения его качества и доступности. Это единственный способ обеспечить конкурентоспособность эстонской молодежи в будущем и устойчивость общества.