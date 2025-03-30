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«Отечество»: высшее образование не должно зависеть от бюджета семьи

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Тартуский университет. Иллюстративное фото.
Тартуский университет. Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

Женский совет партии «Отечество» - IREN - считает, что делать высшее образование платным недальновидно, поскольку именно бесплатное высшее образование дает возможность каждому молодому человеку получить качественное образование, независимо от экономического положения его родителей.

«В последние месяцы развернулась оживленная дискуссия о финансировании высшего образования, в ходе которой несколько политических партий выразили сомнения в устойчивости бесплатного высшего образования. Премьер-министр Кристен Михал поднял вопрос о том, почему государство должно финансировать преподавание всех дисциплин, приведя в пример юристов, которые уходят в частный сектор», - заявили в IREN, добавив, что такой подход является недальновидным.

В переданном BNS комментарии отмечается, что, по мнению женского совета партии, бесплатное высшее образование - это инвестиции в будущее общества, создающие предпосылки для сильной и основанной на знаниях экономики. В то же время IREN признает, что финансирование высшего образования требует постоянного внимания и адаптации к потребностям общества.

«Решение проблемы заключается не в том, чтобы сделать образование платным, а в повышении эффективности системы образования и определении приоритетов», - пишет женский совет «Отчества», цитируя слова президента Леннарта Мери о том, что «самый эффективный способ уменьшить социальное неравенство - это инвестировать в образование».

Сравнение с соседними странами наглядно показывает, что бесплатное высшее образование приносит долгосрочные выгоды как государству, так и его гражданам, считает совет. В Финляндии и Швеции бесплатное высшее образование гарантировано и помогает этим странам поддерживать высокий образовательный уровень молодежи и научно обоснованное развитие.

В Эстонии, по мнению IREN, введение платного высшего образования, вероятно, увеличит эмиграцию, так как молодые люди предпочтут учиться за границей, где условия лучше и образование бесплатное.

«Наша недавняя история показывает, что бесплатное образование было ключом к успеху Эстонии и мы не должны легкомысленно ставить это под сомнение, - заявили в IREN. - Если высшее образование станет развлечением богатых, бедным останется только мечтать - но одни мечты не помогут создать инженеров, врачей и учителей, которые понесут эту страну в будущее».

IREN призывает всех членов общества и все политические силы поддержать сохранение бесплатного высшего образования и найти совместные решения для повышения его качества и доступности. Это единственный способ обеспечить конкурентоспособность эстонской молодежи в будущем и устойчивость общества.

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