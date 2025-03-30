В воскресенье вечером, незадолго до 19:00, в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном ДТП в деревне Лийвакюла волости Вяйке-Маарья.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Пьяный водитель устроил серьезное ДТП: автомобиль несколько раз перевернулся
На 22-м километре дороги Ярва-Яани - Пикевере - Эбавере автомобиль Toyota Hilux вылетел с дороги и несколько раз перевернулся через крышу. Патрульные полицейские сообщили, что, по предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.