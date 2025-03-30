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ФОТО И ВИДЕО Пьяный водитель устроил серьезное ДТП: автомобиль несколько раз перевернулся

Перевод: Валерия Ермакова
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В воскресенье вечером, незадолго до 19:00, в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном ДТП в деревне Лийвакюла волости Вяйке-Маарья.

На 22-м километре дороги Ярва-Яани - Пикевере - Эбавере автомобиль Toyota Hilux вылетел с дороги и несколько раз перевернулся через крышу. Патрульные полицейские сообщили, что, по предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла в тот момент, когда мужчина, управлявший автомобилем Toyota и двигавшийся со стороны Вяйке-Маарья, по всей видимости, решил обогнать ехавшую впереди машину. Однако он не справился с управлением, начал вилять по дороге и в итоге вылетел в кювет.

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