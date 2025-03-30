Полиция ищет 18-летнего Андреаса: он может нуждаться в помощи

Полиция просит помощи в поисках 18-летнего Андреаса, который пропал в Вильянди. Сообщение о его исчезновении поступило в воскресенье вечером после 18:00.

Известно, что Андреас катался на велосипеде вместе с друзьями в районе озера Валуоя, но затем поехал один в сторону центра города и пропал. С тех пор его никто не видел, на связь он не выходит.

Полиция сообщила, что уже были проверены центр Вильянди, окрестности Вийратси и прилегающие районы у озера. Сотрудники полиции также опрашивают местных жителей в надежде получить любую информацию, которая поможет в поисках. К сожалению, пока результаты отсутствуют.

На момент исчезновения на Андреасе были надеты черная спортивная кофта, неоново-желтый жилет, черные штаны и черный велосипедный шлем. Он передвигался на велосипеде марки Scott. На опубликованной фотографии Андреас запечатлен незадолго до того, как пропал.

Полиция просит всех, кто видел Андреаса или располагает информацией о его возможном местонахождении, немедленно позвонить по номеру 112.