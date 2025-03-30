Полиция: пропавший 18-летний Андреас нашелся

Было известно, что вечером в воскресенье Андреас катался на велосипеде вместе с друзьями в районе озера Валуоя, но затем поехал один в сторону центра города и пропал. С тех пор его никто не видел, на связь он не выходил.

Поздно вечером в воскресенье в полицию поступило сообщение из дома попечения, где проживает Андреас, что молодой человек нашелся и с ним все в порядке.

Полицейский патруль уточнит все обстоятельства и выяснит, где Андреас находился все это время, а также убедится, что с ним все в порядке.