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Полиция: пропавший 18-летний Андреас нашелся

Перевод: Валерия Ермакова
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Полицейский автобус. Иллюстративное фото.
Полицейский автобус. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В воскресенье, 30 марта, полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 18-летнего Андреаса, пропавшего в Вильянди.

Было известно, что вечером в воскресенье Андреас катался на велосипеде вместе с друзьями в районе озера Валуоя, но затем поехал один в сторону центра города и пропал. С тех пор его никто не видел, на связь он не выходил.

Поздно вечером в воскресенье в полицию поступило сообщение из дома попечения, где проживает Андреас, что молодой человек нашелся и с ним все в порядке.

Полицейский патруль уточнит все обстоятельства и выяснит, где Андреас находился все это время, а также убедится, что с ним все в порядке.

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