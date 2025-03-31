В соревнованиях приняли участие 30 женских команд. Две из них - Италия и Южная Корея, имевшие самый высокий рейтинг, - автоматически прошли в следующий этап, минуя первый круг. Остальные начали с 1/16 финала. Сборная Эстонии без особых трудностей обыграла команду Узбекистана со счетом 45:22.

В 1/8 финала, где эстонки были посеяны под восьмым номером, их соперником стала сборная Венгрии. Вопреки ожиданиям, наша команда одержала уверенную победу - 45:28.

В четвертьфинале Катрина Лехис вышла на заключительный мини-матч при счете 22:23 в пользу соперниц, но сумела сравнять счет и вырвать победу в дополнительное время.

В полуфинале против Франции Лехис вновь начинала решающую дуэль из проигрышного положения - 28:29. Однако и на этот раз она проявила характер и вывела Эстонию к красивой победе со счетом 36:33.

В финале Эстония шла на равных с Китаем до пятого мини-матча. Однако затем Катрина Лехис уступила со счетом 1:4, и догнать соперниц больше не удалось. В итоге сборная Эстонии проиграла в финале со счетом 37:42.