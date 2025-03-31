На минувшей неделе средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool была почти в четыре раза выше тарифа в финской ценовой зоне, сообщает Rus.ERR.
За неделю электричество на бирже подорожало более чем на 70%
В течение недели с 24 по 30 марта электроэнергия на бирже в ценовой зоне Эстонии в среднем стоила 10,6 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные торговой площадки.
По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 6,1 цента, биржевой тариф вырос на 73,7%.
В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на уходящей неделе была чуть ниже, чем в Эстонии, а в Финляндии тариф составил 2,72 цента.
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота, а также прочие налоги и сборы.