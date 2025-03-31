За неделю электричество на бирже подорожало более чем на 70%

В течение недели с 24 по 30 марта электроэнергия на бирже в ценовой зоне Эстонии в среднем стоила 10,6 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные торговой площадки.

По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 6,1 цента, биржевой тариф вырос на 73,7%.

В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на уходящей неделе была чуть ниже, чем в Эстонии, а в Финляндии тариф составил 2,72 цента.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота, а также прочие налоги и сборы.