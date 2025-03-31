Налоговики обратились к жителям Эстонии с важным напоминанием

Приблизительно 335 000 частных лиц должны уплатить к 31 марта земельный налог на сумму 21 млн евро. Около 35 000 юридических лиц, являющихся собственниками недвижимости, должны уплатить к этому же сроку земельный налог на сумму 27 млн евро. Оставшуюся часть земельного налога можно доплатить до 1 октября.

Руководитель по предоставлению услуг в сфере земельного налога Рийта Парксепп напомнила, что налоговая льгота по-прежнему действует для домовладельцев на землю под домом.

«Если у вас имеется налогооблагаемая земля и вы еще не ознакомились со своей обязанностью по уплате земельного налога, то вы можете сделать это в нашей среде электронных услуг e-MTA, а также уплатить здесь этот налог, выбрав в меню рубрику "Налоги", затем "Земельный налог", а потом "Уведомления о земельном налоге и данные о земле"», – сказала Парксепп.

Сумма первой части земельного налога, которую землевладельцы должны уплатить, изменилась в этом году. Если сумма земельного налога в пределах одного местного самоуправления превышает 100 евро, то его первая часть равняется половине от этой суммы, но не менее 100 евро. Если же сумма земельного налога меньше 100 евро, то ее необходимо уплатить целиком к первому сроку.