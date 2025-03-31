25 марта в одном из чатов кто-то написал: «Поступила информация, что сегодня расстреляли Еремича Александра». Так получилось, что сын убитого россиянами жителя Бучи Александра Еремича - Сергей - был админом этого самого чата. Из сообщений в чате он узнал, что российские военные расстреляли его отца, который оставался в оккупированном городе.
Истории из Бучи: как сын узнал о расстреле отца из сообщений в чате
Позже появилось еще одно сообщение: «Информация достоверна. Да, Сашки Еремича больше нет».
«Я его сын. Знаю, где он находился последние дни. Кому надо инфу передал. Всем, кого не знаю, писать не буду ничего. Писать слова соболезнования не нужно. Легче не станет», — написал тогда Сергей.
С Сергеем мы впервые встретились в начале апреля 2022 года — через несколько дней после того, как российские военные отступили из Бучи.
Мы говорили с ним на том месте, где был убит его отец, прошли по той же тропе, по которой россияне вели Александра Еремича перед расстрелом.
На месте гибели еще лежала кепка Александра, а рядом была видна временная могила, откуда тогда уже забрали тело.
Сейчас, через три года после тех событий, украинское следователи назвали имена подозреваемых российских военных из 76-й «псковской» десантно-штурмовой дивизии, которые, вероятно, расстреляли Александра Еремича.
Россияне продолжают называть убийства в Буче «постановкой».
«Киевский режим разложил по улицам тела людей, а затем устроил пресс-тур на деньги USAID американских звезд и общественных деятелей», — написала недавно в своем телеграм-канале пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова, явно апеллируя к словам американского вице-президента Джей Ди Вэнса о «пропагандистских турах» в Украине.
На третью годовщину массовых убийств в оккупированной российской армией Буче мы поговорили с Сергеем Еремичем о том, как погиб его отец и что удалось узнать за время, прошедшее после его смерти.
На примере этой истории можно проследить, как разворачивалась страшная трагедия в Буче в первые месяцы российского вторжения.
Буча. Начало вторжения
В феврале 2022 года 24-летний Сергей Еремич вместе с семьей жили в районе Бучи, который называется Стеклозавод.
Это район, через который проходит улица Яблонская, ставшая местом самых кровавых событий во время «резни в Буче».
Сергей, учившийся на айтишника, с первых дней полномасштабного вторжения занимался волонтерством, а затем начал координировать местные чаты в телеграме.
Его отец — 43-летний Александр — работал на «Украинской железной дороге», но вскоре после начала российского вторжения поезда на участке возле Бучи перестали ходить, и в те дни он оставался дома, помогал жителям обустроить бомбоубежище и решал другие бытовые вопросы.
Жизнь в Буче в те первые дни войны еще условно можно было назвать спокойной — бои за соседний Гостомельский аэропорт стихли, свет, газ и воду не отключали, магазины и аптеки работали.
Даже когда 27 февраля россияне попытались прорваться через Бучу в Ирпень и дальше в Киев, а их колонну сожгли на улице Вокзальной, город быстро вернулся к относительно нормальной жизни.
Но постепенно продукты в магазинах заканчивались, а свежих не подвозили — часть дорог в Бучу была перерезана, мост по Варшавскому шоссе был взорван.
Поэтому Сергей Еремич ходил через поле и пойму реки из района Стеклозавода в соседний город Ирпень за продуктами.
Оккупация
3 марта, когда Сергей находился в Ирпене, в чате района появилось фото российского БМД-4М (одна из новых модификаций российской боевой машины десанта БМД-4) возле клуба в районе Стеклозавода — так началась оккупация Бучи.
Тогда в этот район города вошли несколько десятков единиц техники российских десантников.
Они ставили свои БМД (боевая машина десанта) и БМП (боевая машина пехоты) во дворах жилых домов, вламывались в некоторые квартиры, стреляли по окнам, если замечали кого-то внутри дома.
Появились первые убитые среди мирных жителей.
Сергей понял, что не сможет вернуться домой.
«Еще была надежда, что это на короткий срок, день-два, и их выгонят. Но мы не понимали масштабов — того, сколько российских военных зашли на территорию города», — рассказывает он.
9 марта его мать и сестра смогли с третьей попытки выйти пешком из оккупированной Бучи через «зеленый коридор».
А отец Сергея остался — как он объяснил, чтобы присматривать за квартирой.
Семья вспоминает, что в последний раз видела его, когда он с другими мужчинами рубил какое-то дерево на дрова и только помахал им на прощание.
Тогда уже довольно долго не было света, газа и воды. Поэтому Александр Еремич помогал жителям района, которые не могли выехать из оккупированной территории, доставал воду, готовил еду на костре и рубил дрова.
А также помогал хоронить погибших жителей Бучи из их района, которых россияне не разрешали ни увезти на ближайшие кладбища, ни даже похоронить в братской могиле возле церкви в центре города.
Эту территорию российские военные считали ключевой для своего «наступления на Киев», поэтому пытались максимально ограничить движение местных по ней и стреляли по всем, кого принимали за возможных «шпионов».
Семья поддерживала связь с Александром по телефону — мобильная связь в Буче работала, хотя и нестабильно, лучше сигнал был на верхних этажах многоэтажек. Телефоны можно было подзаряжать от автомобилей или генераторов.
«Позже мы договорились с ним созваниваться каждый день в 10 утра», — говорит Сергей.
Он вспоминает, что во время разговоров отец бывал в разном настроении. Часто — угнетенный или даже в состоянии своеобразного «волонтерского выгорания». В другие разы у него был более оптимистичный настрой.
«Но я знал, что на следующий день в 10:00 поговорю с отцом», — добавляет Сергей.
«Не бери трубку»
Так продолжалось до 25 марта.
Тогда еще не было известно, что до конца оккупации Бучи остается меньше недели.
25 марта Сергею позвонили по телефону с неизвестного номера. Это был его отец, сказавший, что россияне забрали у него телефон.
«Он был очень спокоен и уравновешен. Я чувствовал какой-то страх у него где-то внутри, как затишье перед бурей. Но это никак не проявлялось в разговоре. Он сказал, что все хорошо», — рассказывает Сергей.
Сергей пересказывает слова отца: «Если я буду звонить — не бери трубку. Я жив и здоров. Держитесь, я вас люблю».
Как оказалось, это был последний разговор.
«Простились, как я думал, до завтра. И все», — говорит Сергей.
По его словам, в тот день он много занимался волонтерской работой и не очень-то мог следить за чатом района.
Вечером ему позвонили плачущая мать и сестра и сказали, что об отце поступают плохие новости от знакомых.
Сергей открыл чат своего района и прочел, что отца расстреляли россияне.
«Я был шокирован, но подумал, что есть два варианта: или это правда, или надо дождаться 10 утра», — описывает свои эмоции молодой человек.
На следующее утро звонка не было.
Кто убил Александра Еремича — версия украинского следствия
Главное следственное управление Нацполиции Украины весной 2024 года обнародовало имена двух российских военных из 234-го десантно-штурмового полка 76-й «Псковской» дивизии, которых оно считает виновными в убийстве Александра Еремича.
Первый подозреваемый — это старший лейтенант Данаев Владимир Владимирович из Калмыкии. В марте 2022 года в Буче, по данным следствия, он был заместителем командира 3-й роты своего полка.
Другой фигурант — старший лейтенант Наврузалиев Адил Имрамович, уроженец Дагестана. Во время боев у Киева он командовал 3-й парашютно-десантной ротой того же 234-го полка и был подчиненным Данаева.
Следователи на основе показаний очевидцев попытались восстановить ход событий 25 марта.
В тот день старший лейтенант Наврузалиев с другими российскими военными патрулировали одну из улиц в районе Стеклозавода, они заметили несколько мужчин (среди которых был и Александр Еремич) и забрали у них телефоны.
Кнопочные телефоны россияне просто сразу разбили, а смартфон Александра они взяли на проверку.
В документе украинских следователей указывается, что Еремич очень волновался из-за изъятого телефона, «поскольку, вероятно, там могли найти сведения о том, что он передавал информацию о российских оккупационных войсках силам безопасности и обороны Украины».
Адил Наврузалиев вместе со своим командиром Владимиром Данаевым проверили изъятый телефон, после чего, как указано в материалах, «договорились об убийстве его владельца».
Они вернулись в дом, где были мужчины, выстроили их вдоль забора и спросили, кто владелец телефона.
Александр Еремич назвал себя и Адил Наврузалиев приказал ему пройти за дом. Он отказался, и российский десантник выстрелил из автомата ему под ноги, как рассказали свидетели событий.
В апреле на том месте кто-то случайно нашел одну из гильз той автоматной очереди.
А тогда 25 марта Александр Еремич, по данным следствия, все же вынужден был пройти вместе с российскими военными за дом.
Там, за домом, старший лейтенант Наврузалиев убил его, выстрелив семь раз, утверждают свидетели.
Сергей в разговоре с Би-би-си говорит, что товарищи отца хотели забрать его тело, чтобы похоронить.
Но россияне запретили: «Подойдете — ляжете рядом».
В документе украинского следствия также указывается, что Данаев сказал другим мужчинам, что им «повезло оказаться в зоне ответственности его подразделения, так как они гуманны, а было бы другое подразделение, то убили бы их всех».
Александра Еремича все же удалось похоронить вечером, когда россияне ушли — во временной могиле на участке рядом.
На месте расстрела оставили кепку Александра — чтобы потом можно было найти место убийства.
Что говорят в России
«Псковских десантников» из 76-й дивизии Данаева и Наврузалиева украинское следствие подозревает в умышленном убийстве и нарушении законов и обычаев войны.
В октябре 2024 года их официально вызвали на допрос в Главное следственное управление Нацполиции Украины, куда они, конечно, не явились.
Адил Наврузалиев подозревается в попытке убийства еще одного жителя Бучи — 18 марта он стрелял в мирного жителя на Яблонской улице. Тот потерял сознание из-за ранения, и Наврузалиев его оставил, вероятно, считая уже мертвым.
Правоохранительные органы Украины ничего не знают о судьбе Владимира Данаева и Адила Наврузалиева, как и об их отношении к событиям в Буче.
Имена двух старших лейтенантов есть в базе «Миротворец», никаких данных о полученных ими ранениях или о их гибели в базе нет.
Их 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк после Бучи был во многих «горячих точках» этой войны.
В частности, в 2023–2024 годах «псковские десантники» воевали в дельте Днепра, у села Крынки, под селом Работино, а в последнее время по крайней мере часть полка выполняла задачи в Курской области, где понесла потери.
Между тем, по делу убийства Александра Еремича вскоре должно состояться судебное заседание, в перспективе будет вынесен заочный приговор.
Сергей Еремич говорит, что ни один приговор не вернет ему отца.
«Но, может, это по крайней мере станет еще одним подтверждением для мира, что Россия — страна-террорист. И поможет получать поддержку от партнеров в нынешних условиях и в той ситуации, которая сложилась в информационном поле вокруг Украины», — надеется он.
Сама же Россия последовательно отрицает причастность своих военных к убийствам в Буче в марте 2022 года. Устами официальных спикеров вроде Марии Захаровой Москва называет те события «провокацией» и «страшной постановкой, выполненной Зеленским с подачи западников».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в недавнем интервью посетовал, что ООН и международная пресса якобы не предоставляют России список погибших в Буче.
«Я публично на заседаниях ООН, и встречаясь с прессой, прошу помочь нам добиться хоть какой-то информации по Буче (трагедия, которая была использована для того, чтобы обложить нас санкциями). Эти сцены показала Би-би-си через двое суток после того, как там уже не было ни одного нашего военного», — повторил традиционную российскую риторику Лавров.
«Мы сейчас просим только одну вещь (я уже отчаялся рассчитывать на что-то большее): можно посмотреть список тех людей, чьи трупы показали по каналу Би-би-си?» — добавил он.
Официальные украинские расследования, по которым уже названы имена жертв — такие как дело Александра Еремича или Ирины Филькиной (расстрелянная «женщина с красным маникюром») и десятков других жителей Бучи, как и расследования международных медиа с видеодоказательствами, российская сторона «не замечает».
В конце концов, на месте братской могилы возле церкви в центре Бучи давно построена стена памяти с сотнями имен погибших.
Официальные списки убитых и пропавших без вести в Буче и Бучанском районе все еще находятся в работе у украинских правоохранителей. До сих пор имена некоторых жертв еще не установлены — поскольку их тела пока не удалось опознать.
Однако на различных сайтах, собирающих информацию о погибших, уже опубликованы имена многих жертв в Буче.
Недавно в городе установили еще и интерактивный комплекс, где можно узнать имена и истории сотен погибших в Буче.
В целом же, как сообщили Би-би-си в в архиве Бучанского горсовета, во время российской оккупации в Буче погиб или умер из-за отсутствия медицинской помощи 381 человек.
В архиве горсовета составляется реестр тех, кто был убит российскими военными, однако имена пока не публикуют, поскольку продолжается расследование, которое ведет полиция и СБУ; продолжаются судебные разбирательства.
Сергей Еремич на все российские заявления о «постановках» в Буче говорит, что не очень-то интересуется новостями из России, и неохотно комментирует слова «российской пропаганды». Но уверен, что свидетели оккупации Бучи все же знают больше о том, что здесь реально происходило, чем любые российские комментаторы или даже иностранные медиа.
И никаких сомнений в том, что именно произошло с его отцом и кто должен понести за это ответственность, у него нет.
Сын Александра Сергей Еремич говорит, что так до конца не ясно, за что убили его отца и что именно было в его телефоне.
В то же время, он отмечает, что уже после смерти отца они с семьей узнали, что в первые дни вторжения Александр, ничего не говоря им, вступил в добровольческое формирование территориальной обороны Бучи.
«Наверное, он собирал и передавал какие-то данные о россиянах украинским военным о происходящем в оккупации», — предполагает Сергей.
«Почему он этого не удалил — на этот вопрос мы уже не ответим», — добавляет он.
Даже если российские десантники выяснили, что Александр Еремич был в теробороне, то его расстрел, когда у него не было оружия и он не оказывал сопротивления, все равно является военным преступлением. Равно как и массовое убийство бойцов терробороны на Яблонской.
Александра Еремича похоронили на Аллее героев бучанского кладбища — рядом с другими жителями Бучи, погибшими на этой войне.
«Он был добрым, веселым, всегда готовым прийти на помощь. И готов к самопожертвованию», — вспоминает Сергей.
«Где-то через год-полтора после его смерти я начал осознавать, что забываю голос отца, его шутки», — добавляет он.
Младшая сестра Сергея попрощалась с отцом, написав короткое сообщение в соцсетях: «Папа! Мы тебя любим и никогда не забудем. Жаль, что оставили тебя, не забрали с собой. Нам тебя не хватит. Земля тебе пухом и вечный покой!»
Коллаж Ангелины Корбы.