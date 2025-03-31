Истории из Бучи: как сын узнал о расстреле отца из сообщений в чате

Сергей Еремич на все российские заявления о «постановках» в Буче говорит, что не очень-то интересуется новостями из России, и неохотно комментирует слова «российской пропаганды». Но уверен, что свидетели оккупации Бучи все же знают больше о том, что здесь реально происходило, чем любые российские комментаторы или даже иностранные медиа.

И никаких сомнений в том, что именно произошло с его отцом и кто должен понести за это ответственность, у него нет.

Могила Фото: BBC

Сын Александра Сергей Еремич говорит, что так до конца не ясно, за что убили его отца и что именно было в его телефоне.

В то же время, он отмечает, что уже после смерти отца они с семьей узнали, что в первые дни вторжения Александр, ничего не говоря им, вступил в добровольческое формирование территориальной обороны Бучи.

«Наверное, он собирал и передавал какие-то данные о россиянах украинским военным о происходящем в оккупации», — предполагает Сергей.

«Почему он этого не удалил — на этот вопрос мы уже не ответим», — добавляет он.

Даже если российские десантники выяснили, что Александр Еремич был в теробороне, то его расстрел, когда у него не было оружия и он не оказывал сопротивления, все равно является военным преступлением. Равно как и массовое убийство бойцов терробороны на Яблонской.