На службу в кафедральном соборе Вильнюса, посвященную четырем пропавшим американским солдатам, прибыл главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
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ФОТО С МЕССЫ ⟩ Помолиться за пропавших солдат в Вильнюс прилетел и главнокомандующий силами НАТО в Европе (1)
«Чувство партнерства ведет нас вперед, а вы заботитесь о наших солдатах, как о своих собственных», - сказал Каволи журналистам перед началом службы. Он отвечает не только за все европейские силы НАТО, но и за американских военных, служащих на европейском континенте.