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ФОТО С МЕССЫ Помолиться за пропавших солдат в Вильнюс прилетел и главнокомандующий силами НАТО в Европе (1)

Перевод: Сергей Светлов
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Немецкий и американский солдат на мессе в Вильнюсском кафедральном соборе.
Немецкий и американский солдат на мессе в Вильнюсском кафедральном соборе. Фото: Mindaugas Kulbis / AP / Scanpix

На службу в кафедральном соборе Вильнюса, посвященную четырем пропавшим американским солдатам, прибыл главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

«Чувство партнерства ведет нас вперед, а вы заботитесь о наших солдатах, как о своих собственных», - сказал Каволи журналистам перед началом службы. Он отвечает не только за все европейские силы НАТО, но и за американских военных, служащих на европейском континенте.

Посол США в Литве Кара Макдональд.
Посол США в Литве Кара Макдональд. Фото: MINDAUGAS KULBIS / AP / Scanpix
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