Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что затонувшая в болотистой местности под Вильнюсом американская гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) поднята.
Операция завершена: в Литве вытащили из болота затонувшую бронемашину
«Около 22 часов была нащупана вторая точка крепления троса, а около 23:00 вторая веревка была прикреплена. А без 15 (минут - BNS) три началась операция по извлечению», -рассказала Шакалене в интервью радиостанции LRT в понедельник.
«Операция по поднятию, длившаяся четыре часа и 30 минут, завершена. Были задействованы две другие бронемашины М88, а также дополнительно два бульдозера для закрепления, поскольку одних БРЭМ оказалось недостаточно», - сказала она.
По словам министра, буксируемая бронемашина весит почти 70 тонн и застряла в иле, что увеличивает ее относительный вес в несколько раз во время поднятия за счет сопротивления ила.
По словам Шакалене, в настоящее время на месте происшествия работают следователи Военной полиции Литвы и США.
«В настоящее время на месте происшествия работают литовская военная полиция и следователи США. Я прошу вас проявить терпение и сосредоточенность, пока они не предоставят нам больше информации о ситуации», - написала она в Facebook в понедельник утром.
Министр обороны пока не предоставила никакой дополнительной информации о пропавших без вести американских солдатах.
«Вы так долго терпеливо доверяли спасателям, но теперь это доверие необходимо еще больше. Пока следователи не получат информацию, нам нужны спокойствие и сосредоточенность - давайте разберемся в тонкостях ситуации и проявим сочуствие к семьям военных», - написала министр.
«Если поднятие БРЭМ не даст всех ответов, работу придется продолжить», - добавила она.
Шакалиене вторил главнокомандующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас.
«Бронетранспортер поднят, - написал он в понедельник в Facebook. - Я прошу всех проявить уважение и солидарность, пока мы ждем дополнительной информации от наших коллег из США».
Как сообщила Шакалене в интервью радиостанции LRT, существует «очень строгая договоренность» о том, что США первыми обнародуют информацию о пропавших без вести американских военных.
Как сообщало агентство BNS, во вторник во время учений на полигоне в Пабраде Швенчёнского района (недалеко от Вильнюса) пропали четверо американских солдат с гусеничной спасательной машиной M88 Hercules.
В среду было установлено место инцидента, и на глубине около пяти метров в болотной местности было обнаружено упомянутая техника. Пока неизвестно, в ней ли находятся пропавшие американские военные, но рассматриваются любые версии.
В связи с исчезновением военнослужащих начато досудебное расследование, которое проводится военной полицией Литвы и США под руководством прокуратуры. На помощь прибыли несколько десятков польских военных с оборудованием.