Операция завершена: в Литве вытащили из болота затонувшую бронемашину

«Около 22 часов была нащупана вторая точка крепления троса, а около 23:00 вторая веревка была прикреплена. А без 15 (минут - BNS) три началась операция по извлечению», -рассказала Шакалене в интервью радиостанции LRT в понедельник.

«Операция по поднятию, длившаяся четыре часа и 30 минут, завершена. Были задействованы две другие бронемашины М88, а также дополнительно два бульдозера для закрепления, поскольку одних БРЭМ оказалось недостаточно», - сказала она.

По словам министра, буксируемая бронемашина весит почти 70 тонн и застряла в иле, что увеличивает ее относительный вес в несколько раз во время поднятия за счет сопротивления ила.

По словам Шакалене, в настоящее время на месте происшествия работают следователи Военной полиции Литвы и США.

«В настоящее время на месте происшествия работают литовская военная полиция и следователи США. Я прошу вас проявить терпение и сосредоточенность, пока они не предоставят нам больше информации о ситуации», - написала она в Facebook в понедельник утром.

Министр обороны пока не предоставила никакой дополнительной информации о пропавших без вести американских солдатах.

«Вы так долго терпеливо доверяли спасателям, но теперь это доверие необходимо еще больше. Пока следователи не получат информацию, нам нужны спокойствие и сосредоточенность - давайте разберемся в тонкостях ситуации и проявим сочуствие к семьям военных», - написала министр.