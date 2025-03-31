На строительных площадках в Финляндии обманывают иностранцев, в том числе эстонцев

Так, субподрядчик субподрядчика крупной финской компании YIT обманул эстонского рабочего и 40 его коллег, выплачивая им заниженную зарплату и подделывая трудовые договоры, пишет Helsingin Sanomat.

Путаница неоднократно возникала как с зарплатами, так и с трудовыми договорами: чтобы не остаться без работы, рабочие в конце концов соглашались со всем.