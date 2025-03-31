В последнее время в финской строительной отрасли участились случаи эксплуатации работников – в наибольшей опасности находятся иностранцы, которые не знают языка и своих прав, пишут «Деловые ведомости».
На строительных площадках в Финляндии обманывают иностранцев, в том числе эстонцев
Так, субподрядчик субподрядчика крупной финской компании YIT обманул эстонского рабочего и 40 его коллег, выплачивая им заниженную зарплату и подделывая трудовые договоры, пишет Helsingin Sanomat.
Путаница неоднократно возникала как с зарплатами, так и с трудовыми договорами: чтобы не остаться без работы, рабочие в конце концов соглашались со всем.
Криминальный инспектор полиции Восточной Уусимаа Криста Валлила подтвердила Helsingin Sanomat, что полиция расследует возможную дискриминацию работников в этой компании.
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