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На строительных площадках в Финляндии обманывают иностранцев, в том числе эстонцев

Редактор: rus.postimees.ee
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Стройка. Иллюстративное фото.
Стройка. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig / Sakala

В последнее время в финской строительной отрасли участились случаи эксплуатации работников – в наибольшей опасности находятся иностранцы, которые не знают языка и своих прав, пишут «Деловые ведомости».

Так, субподрядчик субподрядчика крупной финской компании YIT обманул эстонского рабочего и 40 его коллег, выплачивая им заниженную зарплату и подделывая трудовые договоры, пишет Helsingin Sanomat.

Путаница неоднократно возникала как с зарплатами, так и с трудовыми договорами: чтобы не остаться без работы, рабочие в конце концов соглашались со всем.

Криминальный инспектор полиции Восточной Уусимаа Криста Валлила подтвердила Helsingin Sanomat, что полиция расследует возможную дискриминацию работников в этой компании.

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