Лучший бильярдист Эстонии Денис Грабе завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы

В полуфинале против уверенно выигравшего все матчи Грабе вышел поляк Матеуш Шнегоцкий, которому эстонец уступил со счётом 1:125. В другом полуфинале встретились немец Тобиас Бонгерс и австриец Марио Хе, и итоговый счёт составил 125:49.

В равном поединке финала Бонгерс одержал победу над Шнегоцким со счетом 125:101. В женском турнире золото завоевала немка Пиа Филлер, победившая в финале свою соотечественницу Ину Каплани с результатом 75:39.

В понедельник, 31 марта, в спортивном комплексе «Калев» продолжатся чемпионаты Европы по бильярду в формате 10 шаров, где вновь можно будет увидеть в борьбе Дениса Грабе. Вход на соревнования для зрителей свободный.