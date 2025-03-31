На проходящем 29 марта по 8 апреля в Таллинне в спортивном комплексе «Калев» чемпионате Европы по бильярду разыграны первые комплекты медалей. Золотые медали в дисциплине 14.1 были завоеваны представителями Германии. Чемпионами Европы среди мужчин стали Тобиас Бонгерс, а среди женщин — Пиа Филлер. Эстонский спортсмен Денис Грабе завоевал бронзовую медаль, заняв третье место.
Лучший бильярдист Эстонии Денис Грабе завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы
В полуфинале против уверенно выигравшего все матчи Грабе вышел поляк Матеуш Шнегоцкий, которому эстонец уступил со счётом 1:125. В другом полуфинале встретились немец Тобиас Бонгерс и австриец Марио Хе, и итоговый счёт составил 125:49.
В равном поединке финала Бонгерс одержал победу над Шнегоцким со счетом 125:101. В женском турнире золото завоевала немка Пиа Филлер, победившая в финале свою соотечественницу Ину Каплани с результатом 75:39.
В понедельник, 31 марта, в спортивном комплексе «Калев» продолжатся чемпионаты Европы по бильярду в формате 10 шаров, где вновь можно будет увидеть в борьбе Дениса Грабе. Вход на соревнования для зрителей свободный.