Президент США Дональд Трамп не исключил, что пойдет на третий срок. В интервью телеканалу NBC в воскресенье, 30 марта, он заявил, что многие хотят этого, и есть методы, которые позволят ему это сделать.

«Но нам предстоит пройти долгий путь. Я сосредоточен на текущем моменте», - добавил он. При этом телеканал не публиковал запись интервью, ограничившись лишь отрывками его стенограммы.

Трамп не ответил на вопрос, какие именно методы он может использовать, чтобы остаться у власти. Однако он не исключил озвученную журналистом версию, согласно которой в 2028 году выборы президента выиграет действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс, а затем передаст пост Дональду Трампу.

Сейчас оставаться на посту президента США запрещает 22-я поправка Конституции

Согласно 22-й поправке Конституции США, принятой в 1951 году после того, как демократ Франклин Д. Рузвельт был избран президентом четыре раза, никто не может оставаться на этой должности больше двух сроков - не важно, идут они подряд, или между ними есть перерыв. В ней же оговаривается, что лицо, которое не может занимать пост президента США, не может избираться вице-президентом.

При этом для изменения Конституции необходима поддержка двух третей членов Конгресса или проведение специального съезда, который должны запросить как минимум 34 штата. В настоящее время представители Республиканской партии занимают 218 из 435 мест в Палате представителей США и 53 места из 100 в Сенате. Губернаторы-республиканцы избраны в 27 штатах.