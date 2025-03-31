Популярный забег сменит название и переедет в парк Тондираба

«Мы рассматривали разные варианты, но, учитывая безопасность участников, решили изменить место проведения. В связи с этим изменится и название мероприятия – на этот раз мы будем рады приветствовать всех на IX Народном забеге Ласнамяэ», – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В день забега в парке также состоится празднование Дня защиты детей.

По словам старейшины, поскольку в этом году народный забег будет тесно связан с мероприятиями, посвященными Дню защиты детей, он станет настоящим семейным событием, которое идеально впишется в программу Таллинна – спортивной столицы Европы этого года.

IX Народный забег Ласнамяэ и празднование Дня защиты детей состоятся в воскресенье, 1 июня, в парке Тондираба (ул. Варраку, 16).

Получить стартовый номер можно будет с 12:00. В 13:00 будет дан старт для людей в инвалидных креслах на 300-метровую дистанцию. Детский забег дистанцией 300 метров для участников в возрасте до 12 лет стартует в 13:20. Старт на основной дистанции протяженностью 5,4 км будет дан в 14:00. Трасса проходит в парке Тондираба, всего нужно будет преодолеть три круга длиной в 1,8 км. Участие в основном забеге смогут принять все любители бега 13 лет и старше. Завершающая день церемония награждения начнется в 14:45.

Регистрация на IX народный забег Ласнамяэ начнется 31 марта по адресу www.eestimaraton.ee, здесь же опубликовано руководство мероприятия. Участие в забеге и мероприятиях Дня защиты детей бесплатно для всех участников.

Детальная программа Дня защиты детей будет опубликована в мае.