Танкеры теневого флота РФ используют поддельные сертификаты для пересечения вод НАТО в Балтийском море

Журналисты выяснили, что компания не вела никаких финансовых операций и в ней работал всего один человек - неназванный по имени член совета директоров, имеющий болгарское гражданство.

Владелец предприятия, 41-летний Андрей Мочалин, много лет работал в Норвегии в сфере страхования, однако теперь живет в Санкт-Петербурге.

Страховые сертификаты были выданы на основании лицензии, якобы полученной от Норвежского управления финансового надзора (FSA) в 2016 году. Однако она также оказалась поддельной. В этом году Ro Marine даже не существовало. Компания также заявила, что ее офисы находятся в здании Норвежской ассоциации судовладельцев в Осло. Ассоциация несколько раз пыталась связаться с Ro Marine и просила исправить неверную адресную информацию на веб-сайте и в регистрационных документах, однако все просьбы ассоциации были проигнорированы. В марте норвежская полиция начала расследование возможного обхода санкций. Обвинения были предъявлены Мочалину, неназванному члену совета директоров из Болгарии, и двум другим норвежским бизнесменам, сотрудничавшим с Ro Marine. Пока неизвестно, был ли кто-то задержан.

Всего журналисты насчитали не менее 255 судов, которым Ro Marine выдала поддельные страховые свидетельства. И даже после того, как эта информация была обнародована, компания добавила в свой регистр новый танкер. По меньшей мере восемь нефтяных танкеров предъявили сертификаты Ro Marine во время проверок в Финском заливе, но ни один из них не был заподозрен в подделке. Датские власти планируют связаться с Норвегией и другими странами, под флагами которых плавают "застрахованные" суда Ro Marine.

Эксперты, опрошенные следователями, указали, что этот прецедент подрывает всю международную систему предотвращения экологических катастроф на море. Дело в том, что страховые компании обязаны проверять, соответствуют ли суда стандартам безопасности, чтобы снизить риск аварий, однако Ro Marine этого не сделала. Таким образом, танкеры теневого флота Кремля смогли нарушить как минимум технические требования.

Через Балтийское море на мировой рынок поступает от трети до половины всего экспорта российской нефти.