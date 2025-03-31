Один из лучших теннисистов мира сенсационно проиграл 19-летнему чеху

В финальном матче 37-летний серб, посеянный на турнире под четвертым номером, уступил 19-летнему чеху Якубу Меншику, 54-й ракетке мира, со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Чешский теннисист лишь второй раз за свою карьеру играл в финале турнира ATP.

Джокович (5 ATP) шесть раз побеждал в Майами, но в этот раз удача оказалась не на его стороне.

Победитель турнира в Майами получил 1,12 млн долларов призовых и 1000 рейтинговых очков. Финалисту достались почти 600 тысяч долларов. и 650 очков.