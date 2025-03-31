Чем же так провинились русские перед эстонским государством? Их вина заключается в том, что они позволяют путинской России использовать себя как «пятую колонну» для подрыва внутренней безопасности Эстонии. Кто-то в этой игре выполняет пассивную роль, кто-то активную. Но вполне очевидная опасность «русской улицы» в условиях затянувшейся войны в Украине возрастает день ото дня.

Конечно, речь не о всех русских, а именно о тех, кто в социальных сетях радостно улюлюкает после удара «Орешником» по Украине, повизгивает от радости, рассказывая об успешном продвижении российской армии на Донбассе, долго перечисляет, чем Украина виновата перед Россией, которая «вынуждена» была наказать свою нерадивую соседку, ставит хохочущие смайлики под текстами о трагедии и жертвах в Буче и Ирпене.

Эти же люди потешаются над армией Эстонии и не скрывают счастья, когда в эстонской экономике появляются проблемы. Казалось бы, какую угрозу представляют эти сетевые «хомяки» и тролли для безопасности Эстонии? Возможно, они просто реализуют свое право на свободу слова и мнения? Я так не думаю. Более того, я убежден, что эти люди злоупотребляют свободой слова в интересах враждебного Эстонии государства.

Диванные эксперты вовсе не безобидны