Рийгикогу на прошлой неделе внес изменения в Конституцию, согласно которым граждане стран-агрессоров уже с этого года лишаются права голоса на местных выборах. Андрей Кузичкин пишет, что болезненно реагировать на принятые поправки есть причины у лишь тех, кто пропитан ядом российской пропаганды и грезит реваншем «русского мира».
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ В отъеме права голоса виноваты те, кто презирают Эстонию
Практически единодушное голосование в Рийгикогу за внесение изменений в Конституцию Эстонской Республики, ограничивающих избирательные права граждан третьих стран и лиц без гражданства на местных выборах, никого не оставило равнодушным. Бурные овации в стенах парламента после принятия решения эхом отозвались в социальных сетях и медиа.
Подавляющее большинство эстонского общества поддержало депутатов. Но те, кого лишили избирательных прав, и их адвокаты захлебнулись от негодования. Такая острая реакция свидетельствует, что эстонские парламентарии действуют в правильном направлении.
«Русский мир» притворяется жертвой, мечтая стать палачом
Конечно, в данный момент в Эстонии пророссийские движения и политические организации, которые предположительно могли бы получить на местных выборах много голосов граждан РФ, в публичной сфере отсутствуют. Можно разве что заметить, что на этот статус претендует группа Олега Беседина «Таллиннцы» в Facebook.
Однако более опасны как раз диффузные течения в русскоязычном сообществе, которые, как и «Русский мир», не имеют границ и циркулируют свободно в информационном пространстве. А редакторы сайтов и групп не подвергают модерации сообщения кремлеботов и пророссийских блогеров. Радикализация настроений в русской общине Эстонии заметна на уровне экспертных интервью и невербальной поддержки в социальных сетях, когда тексты с прогнозами о неизбежности российской оккупации Эстонии получают до 300 лайков.
Ожидание скорых перемен в Эстонии, связанных с поражением Украины в войне с Россией и приходом Трампа к власти, активно обсуждается агентурой «Русского мира». Путинский мем «Можем повторить» превратился в символ возрождения русского нацизма в России, и его ядовитые семена ветром пропаганды занесены в Эстонию.
Многие русские не скрывают своей мечты повторить историю советской оккупации Эстонии в 1939-1940 годах. Самые одиозные пропагандистские ресурсы Кремля, например, «Царьград» и z-блогеры с удовольствием рассказывают, как после победы над Украиной начнется подготовка к войне с НАТО и вторжению в Европу.
Страны Балтии станут первой целью удара и на их месте будет создан Северо-Западный русско-балтийский автономный округ. Современный «Русский мир», превращенный Путиным из культурного феномена в цепного пса режима, дрессируют для охоты на врагов России в самой стране и за ее пределами.
Безрассудное поведение центристов
И я еще могу понять русских, которые цепляются за любую возможность заявить о своей дискриминации со стороны правительства Эстонии, чтобы подыграть российской пропаганде. Граждане России и неграждане, чья активность на выборах традиционно была в два раза ниже, чем у граждан Эстонии, вдруг озаботились своими избирательными правами и закатывают истерики, угрожая не платить налоги. Но я не могу понять политическое руководство Центристской партии, выступившее против ограничения избирательных прав граждан третьих стран.
Неужели ради сохранения своего базового электората вы готовы рискнуть будущим Эстонии? Вместо осознания своей ошибки, центристы пытаются оказать давление на президента Алара Кариса, чтобы добиться отклонения принятого закона о выборах. Получается у них это плохо.
Так, статья Михаила Кылварта в защиту избирательных прав граждан России полна эмоций, манипуляций, но лишена аргументов. Лидер центристов приводит в пример Данию, где граждане третьих стран имеют право голоса. Но не упоминает, что в Дании живет около 5000 граждан России, это 0,08% населения. А в Эстонии доля граждан России - 6%. И Дания не имеет общей границы с Россией, а у Эстонии она есть.
И нет в Дании 23% русских, получающих из России вместо информации на русском языке тотальную пропаганду, деформирующую умы. И не было в Дании «бронзовой ночи» в 2007 году. А в Эстонии она была, когда вдруг несколько тысяч русских и примкнувших к ним эстонцев устроили массовые беспорядки в сердце Таллинна и нескольких городах Северо-Востока.
Тот, кто сегодня рассуждает о преувеличенной угрозе со стороны русских, склонны забывать историю и преуменьшать риски. К тому же технологии организации массовых протестов в наше время достигли совершенства, и вывести на улицу десятки тысяч людей - сегодня дело денег и техники.
Удивительно, но русскоязычные журналисты некоторых эстонских медиа стали использовать тему ограничения избирательных прав для продвижения нарративов, наносящих ущерб репутации Эстонии. Это вполне респектабельные люди, которые много рассказывают о проблемах русских в Эстонии, но ни разу публично не осудили российскую агрессию против Украины и не ответили на вопрос: «Чей Крым?». И всех, кто такой вопрос задает, называют провокаторами.
Мечты о российском реванше
Я тоже почувствовал растущую агрессию русского сообщества Эстонии, потому что усилился поток угроз в мой адрес. Причем многие угрожающие откровенно пишут, что скоро власть в Эстонии сменится и меня депортируют в Россию. Или расстреляют на месте. На это я отвечаю, что в случае российской агрессии запишусь в ополчение или уйду в партизаны. Буду отстреливаться до последнего патрона. Лучше умереть свободным, чем сдохнуть рабом Путина.
Поэтому не депутаты своими решениями вносят раскол в общество и разжигают рознь и ненависть. Это делают сами агрессивные сторонники «Русского мира». Те, кто ненавидит и презирает все эстонское. Те, кто живет в Эстонии с головой, повернутой в сторону Москвы. Те, кто пропитан ядом российской пропаганды и мечтает о российском реванше.
На самом деле проблема снятия ограничений решается просто: стань гражданином Эстонии и голосуй на здоровье. Но «Русскому миру» Эстонии этого не нужно: сегодня он хочет быть жертвой выдуманных нацистов, чтобы завтра стать реальным палачом.
Увы, но тень большой войны в Европе все гуще. Поэтому голосование в Рийгикогу по изменению Конституции в части избирательных прав граждан стало актом в поддержку независимости Эстонии, демонстрацией патриотизма и ответом на военные угрозы России. Это противоядие от токсичного влияния России. Когда отечество в опасности, солидарное голосование - признак здорового государства.
Украинский опыт и риски для Эстонии
Думаю, у депутатов каждой из пяти партий, проголосовавших за изменения Конституции, были свои мотивы. Но объединила их осязаемая угроза независимости и суверенитету Эстонии.
Мы можем демонстрировать политкорректность на словах, утверждая, что ограничения избирательных прав на местных выборах в равной степени касаются граждан всех 160 стран, не входящих в ЕС. Но и ежу понятно, что, в первую очередь, речь идет гражданах России, которые в Эстонии представлены в подавляющем большинстве этническими русскими.
Чем же так провинились русские перед эстонским государством? Их вина заключается в том, что они позволяют путинской России использовать себя как «пятую колонну» для подрыва внутренней безопасности Эстонии. Кто-то в этой игре выполняет пассивную роль, кто-то активную. Но вполне очевидная опасность «русской улицы» в условиях затянувшейся войны в Украине возрастает день ото дня.
Конечно, речь не о всех русских, а именно о тех, кто в социальных сетях радостно улюлюкает после удара «Орешником» по Украине, повизгивает от радости, рассказывая об успешном продвижении российской армии на Донбассе, долго перечисляет, чем Украина виновата перед Россией, которая «вынуждена» была наказать свою нерадивую соседку, ставит хохочущие смайлики под текстами о трагедии и жертвах в Буче и Ирпене.
Эти же люди потешаются над армией Эстонии и не скрывают счастья, когда в эстонской экономике появляются проблемы. Казалось бы, какую угрозу представляют эти сетевые «хомяки» и тролли для безопасности Эстонии? Возможно, они просто реализуют свое право на свободу слова и мнения? Я так не думаю. Более того, я убежден, что эти люди злоупотребляют свободой слова в интересах враждебного Эстонии государства.
Диванные эксперты вовсе не безобидны
Дело в том, что за спиной «диванных» экспертов и крикунов в социальных сетях, как правило, скрываются специалисты по особым информационно-психологическим операциям из российских спецслужб, координирующие работу по гибридным атакам против стран Запада. Говорю об этом так уверенно, потому что история войны в Украине это иллюстрирует ярко и убедительно.
Еще в 2014 году российские спецслужбы организовали массовые выступления жителей восточных регионов Украины с требованиями автономии и защиты прав русскоязычного населения. Публичными организаторами выступали пророссийски настроенные депутаты местных советов, а информация о месте проведения протестов и инструкции для их участников распространялись по каналам российских и местных пророссийских медиа.
В 2014 году Кремлю удалось реализовать проект «Русская весна» только в Донецкой и Луганской областях. Но в 2020 году эта технология оказалась вновь востребованной. По итогам региональных выборов, в Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях Украины победили представители пророссийской, ныне запрещенной партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
Эта партия также победила на местных выборах в 30 общинах на границе с сепаратистскими режимами «лнр» и «днр». Российские пропагандисты в телеэфире не скрывали торжества, намекая, что скоро Украину ждут большие перемены.
А механизм этих перемен - принятие депутатами местных советов решений об автономии восточных регионов Украины, где в 2014 году проект «Русская весна» провалился. Кремль жаждал реванша и ждал, что пророссийские депутаты обратятся к Путину с просьбой защитить их от украинских «нацистов-бандеровцев» и киевского режима. Но, не дождавшись таких обращений, Кремль напал на Украину 24 февраля 2022 года. А пророссийские депутаты, оказавшись на оккупированных Россией территориях, стали коллаборантами и пошли в услужение к путинскому режиму.
Не меняющийся почерк спецслужб РФ
Анализируя деятельность российских спецслужб, я давно пришел к выводу, что их руководство лишено фантазии, поскольку больше занято вопросами бизнеса и личного обогащения. А рядовой состав просто тупо исполняет приказания начальников. Поэтому ничего нового они придумывать не будут, и алгоритмы, отработанные в Украине, могут быть применены для вмешательства во внутренние дела Эстонии.
Для этого пригодится и беглый Олег Иванов из KOOS, который в Ивангороде создаст «Русский союз Эстонии», проведет референдум о независимости Ида-Вирумаа среди жителей Нарвы, навещающих родственников в России. И обратится с просьбой к Путину ввести войска в Эстонию.