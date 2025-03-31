ПСИХОЛОГ Путь диктатора в сердце народа: многие из нас в зоне риска

На прошлой неделе Тимоти В. Рыбак написал в исторической статье для Postimees под названием «Как Гитлер за 53 дня разрушил демократию», что национал-социалистам с легкостью удалось разрушить федеральную конституционную республику, используя только конституционные средства. Йозеф Геббельс не переставал удивляться: «Самая большая шутка демократии заключается в том, что она дает своим смертельным врагам средства для собственного уничтожения». Мы знаем, что было дальше.