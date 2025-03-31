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ПСИХОЛОГ Путь диктатора в сердце народа: многие из нас в зоне риска

Перевод: Сергей Светлов
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Диктаторов всегда высмеивали, на фото Чарли Чаплин в фильме «Великий диктатор», 1940 год.
Диктаторов всегда высмеивали, на фото Чарли Чаплин в фильме «Великий диктатор», 1940 год. Фото: kaader filmist/Wikimedia Commons

Диктаторы могут прийти к власти и законным путем, в результате демократических выборов. У избирательных урн люди надеются, что на этот раз, наконец, придет кто-то, кто наведет порядок, уничтожит несправедливость и принесет стране процветание и благополучие, пишет психолог Тийна Йыгеда.

На прошлой неделе Тимоти В. Рыбак написал в исторической статье для Postimees под названием «Как Гитлер за 53 дня разрушил демократию», что национал-социалистам с легкостью удалось разрушить федеральную конституционную республику, используя только конституционные средства. Йозеф Геббельс не переставал удивляться: «Самая большая шутка демократии заключается в том, что она дает своим смертельным врагам средства для собственного уничтожения». Мы знаем, что было дальше.

Но что происходит с психикой обычных людей после того, как они возводят диктатора на трон? Что заставляет человека хотеть меньше свободы выбора и предпочитать конформизм, послушание и... тихое страдание?

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