Диктаторы могут прийти к власти и законным путем, в результате демократических выборов. У избирательных урн люди надеются, что на этот раз, наконец, придет кто-то, кто наведет порядок, уничтожит несправедливость и принесет стране процветание и благополучие, пишет психолог Тийна Йыгеда.
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ПСИХОЛОГ ⟩ Путь диктатора в сердце народа: многие из нас в зоне риска
На прошлой неделе Тимоти В. Рыбак написал в исторической статье для Postimees под названием «Как Гитлер за 53 дня разрушил демократию», что национал-социалистам с легкостью удалось разрушить федеральную конституционную республику, используя только конституционные средства. Йозеф Геббельс не переставал удивляться: «Самая большая шутка демократии заключается в том, что она дает своим смертельным врагам средства для собственного уничтожения». Мы знаем, что было дальше.