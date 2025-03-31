В Эстонии не все госучреждения принимают оплату наличными

К таким учреждениям относятся, например, Налогово-таможенный департамент и Департамент транспорта, передает в понедельник Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

В Департаменте транспорта исключение составляют лишь государственные пошлины на сумму до десяти евро, хотя закон о введении евро и расчетах наличными платежами в евро обязывает принимать наличные, это не считается нарушением.

По утверждению Банка Эстонии, введение дополнительных требований к наличным платежам допустимо, прежде всего, для предотвращения отмывания денег, уклонения от налогов или других злоупотреблений.