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В Эстонии не все госучреждения принимают оплату наличными

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Деньги.
Деньги. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Несмотря на то, что наличные являются законным платежным средством в Эстонии, некоторые государственные учреждения принимают плату за большинство услуг только банковской картой или банковским переводом.

К таким учреждениям относятся, например, Налогово-таможенный департамент и Департамент транспорта, передает в понедельник Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

В Департаменте транспорта исключение составляют лишь государственные пошлины на сумму до десяти евро, хотя закон о введении евро и расчетах наличными платежами в евро обязывает принимать наличные, это не считается нарушением.

По утверждению Банка Эстонии, введение дополнительных требований к наличным платежам допустимо, прежде всего, для предотвращения отмывания денег, уклонения от налогов или других злоупотреблений.

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