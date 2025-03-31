Несовершеннолетние украинцы не могут отправиться на фронт, однако они могут помогать своей армии и заниматься производством оружия. И это они действительно делают, как убедился Postimees на одном из полигонов в Киевской области.
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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ В Украине даже подростки изготавливают оружие для армии
Украина сделала важный шаг, предоставив всем своим гражданам свободу производить оружие. В Украине официально опубликовано руководство, которое объясняет, как каждый может самостоятельно сделать маленький дрон-камикадзе. Нет никаких бюрократических ограничений, если вы хотите начать свой стартап, чтобы помочь украинской армии. Даже если вы несовершеннолетний.