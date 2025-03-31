Согласно результатам опроса, недавно проведенного Kantar EMOR в странах Балтии, 86% жителей Латвии, 82% жителей Эстонии и 71% жителей Литвы, по их собственным словам, имеют сбережения.
Исследование: в странах Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии, совсем чуть-чуть отстают от них жители Эстонии
Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti, заказавшего исследование, сказала, что, согласно результатам опроса, более половины жителей стран Балтии по-прежнему держат свои сбережения на обычных банковских счетах.
«Разумеется, деньги, которые просто лежат на счете, никак не защищены от инфляции. В силу многолетнего отсутствия каких-либо хороших возможностей, люди привыкли к такому положению дел, и даже утратили веру в то, что в их домашнем банке можно что-то зарабатывать на своих сбережениях», - приводит Пехтер одну из основных причин, почему люди махнули на это рукой.
Опрос показал, что на срочном вкладе свои сбережения держат только 24% жителей Эстонии, 26% жителей Литвы и 8% жителей Латвии. «Долгое время крупные иностранные банки, задававшие тон на рынках стран Балтии, не предлагали своим клиентам практически никаких простых и безопасных, но, при этом, приносящих доход возможностей вложения денег. Всего два-три года назад маржа даже по срочным вкладам была близкой к нулю», - сказала Пехтер и добавила, что в последние годы тенденция все же стала позитивной, и размещение денег на вкладах снова становится популярным.
Исследование показало также, что, как правило, сберегательным вкладом с более низкой процентной ставкой, но при этом с возможностью в случае необходимости быстро снова начать пользоваться деньгами, пользуются 43% жителей Эстонии, 37% жителей Латвии и 18% жителей Литвы, а в виде наличных свои сбережения хранят 30% жителей Латвии, 29% жителей Литвы и 26% жителей Эстонии.
«Эти цифры подтверждают, что значительное количество людей держат какую-то часть своих сбережений в постоянном доступе. При этом они, очевидно, не отдают себе отчет в том, что деньги, хранящиеся "в чулке", могли бы приносить им доход - даже если лежат на сберегательном счете, который позволяет вкладчикам быстро начать пользоваться своими деньгами, вложенная сумма приносила бы им 2-3% в год», - прокомментировала Пехтер и напомнила, что в Эстонии государственным Гарантийным фондом защищены банковские вклады на сумму до 100 000 евро на человека.
По ее словам, многолетние попытки крупных иностранных банков бесплатно использовать деньги, лежащие на счетах клиентов, к сожалению, увенчались успехом.
«Результаты исследования фокус-группы показали, что многие люди думают, что, если они кладут деньги в какой-то другой банк, им следует прекратить все отношения со своим нынешним домашним банком, и перезаключить все имеющиеся договоры, что, конечно же, неверно. Однако, тем, кто владеет значительной долей рынка, выгодно, чтобы люди не слишком хорошо разбирались в происходящем», - указывает Пехтер на недостаточную осведомленность, как на одну из до сих пор сохранившихся немаловажных проблем.
Фирма Kantar EMOR проводила исследование по заказу Bigbank в четвёртом квартале прошлого года, и в Эстонии в нём приняли участие 1025 человек.