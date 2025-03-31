Исследование: в странах Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии, совсем чуть-чуть отстают от них жители Эстонии

Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti, заказавшего исследование, сказала, что, согласно результатам опроса, более половины жителей стран Балтии по-прежнему держат свои сбережения на обычных банковских счетах.

«Разумеется, деньги, которые просто лежат на счете, никак не защищены от инфляции. В силу многолетнего отсутствия каких-либо хороших возможностей, люди привыкли к такому положению дел, и даже утратили веру в то, что в их домашнем банке можно что-то зарабатывать на своих сбережениях», - приводит Пехтер одну из основных причин, почему люди махнули на это рукой.

Опрос показал, что на срочном вкладе свои сбережения держат только 24% жителей Эстонии, 26% жителей Литвы и 8% жителей Латвии. «Долгое время крупные иностранные банки, задававшие тон на рынках стран Балтии, не предлагали своим клиентам практически никаких простых и безопасных, но, при этом, приносящих доход возможностей вложения денег. Всего два-три года назад маржа даже по срочным вкладам была близкой к нулю», - сказала Пехтер и добавила, что в последние годы тенденция все же стала позитивной, и размещение денег на вкладах снова становится популярным.