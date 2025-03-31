Как заставить подростка читать, если вокруг TikTok, YouTube и бесконечный поток контента?

Есть ли шанс у классики зацепить современного школьника? На этот и другие вопросы в передаче Rus.Postimees «На кухне» мы попытаемся найти ответы вместе с учителем русского языка и литературы тартуской гимназии Аннелинна - Павлом Бабченко и журналистом Rus.Postimees Павлом Соболевым.