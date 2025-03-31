Есть ли шанс у классики зацепить современного школьника? На этот и другие вопросы в передаче Rus.Postimees «На кухне» мы попытаемся найти ответы вместе с учителем русского языка и литературы тартуской гимназии Аннелинна - Павлом Бабченко и журналистом Rus.Postimees Павлом Соболевым.
Как заставить подростка читать, если вокруг TikTok, YouTube и бесконечный поток контента?
Насколько сегодня актуальны школьные списки литературы - и кто вообще по доброй воле берет в руки Тургенева? Что делать, если школьная литература вызывает зевоту, а подростки живут в мире мемов и сериалов?
Обсуждаем в программе, как вернуть интерес к чтению и стоит ли пересматривать список литературы, обязательной для прочтения.